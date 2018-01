Need for Speed - Payback: Online-Free-Roam-Modus angekündigt

PC XOne PS4

Das im November 2017 von Electronic Arts veröffentlichte Rennspiel Need for Speed - Payback (Testnote: 8.0) wurde beim Release seitens der Spieler unter anderem wegen dem fehlenden Online-Free-Roam-Modus kritisiert. Der verantwortliche Entwickler Ghost Games hat sich das Feedback der Fans offenbar zu Herzen genommen und versprach kürzlich via Twitter, den Modus in diesem Jahr in Form eines kostenlosen Updates nachzuliefern.

Mit dem Launch des Updates wird es den Spielern möglich sein, die Welt Fortune Valley frei zu befahren, ohne dabei, wie aktuell, an einem Rennen teilzunehmen, oder darauf zu warten. Wann genau das Update verfügbar sein wird, ließ Ghost Games allerdings vorerst offen.