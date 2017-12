GG-Premium-Magazin 12/2017 + aktuelle Leseprobe

Premium- und Premium-Plus-User von GamersGlobal können sich ab sofort das Premium-Magazin 12/2017 herunterladen. Nutzen könnt ihr dafür entweder diesen Direktlink oder den Link „Premium“, der sich in der Navigation links neben eurem Profilbild befindet und durch den ihr unter anderem zur Übersicht über alle bisher erschienenen Magazine geführt werdet.

Wie üblich enthält das Magazin das Editorial des GamersGlobal-Chefredakteurs Jörg Langer sowie die doppelseitig abgebildeten „Fotos des Monats“ mit jeweils kurzer Beschreibung. Den Abschluss bildet das „WortSpiel“.

Nachlesen könnt ihr im Premium-Magazin alle Artikel, die wir im Vormonat veröffentlicht haben. Bei den 16 Tests gehören dazu zum Beispiel Call of Duty - WW2 (Solo- und Multiplayer-Part), Xenoblade Chronicles 2, Horizon - Zero Dawn: The Frozen Wilds, die Switch-Version von The Elder Scrolls 5 - Skyrim, Star Wars - Battlefront 2 (Solo- und Multiplayer-Part) oder auch Need for Speed - Payback, Doom für die Nintendo Switch sowie Skyrim VR. Hinzu kommen die beiden Reports über den Testevent zu Assassin's Creed Origins und die Elder Scrolls-Serie.

Eine Leseprobe des aktuellen PDFs könnt ihr euch über den Link unter den Quellenangaben herunterladen – beachtet bitte, dass die exklusiven Inhalte in diesem bewusst unleserlich gemacht wurden. Informationen zum GG-Probeabo für 0,99 Euro findet ihr auf dieser Seite. Das GamersGlobal-Magazin ist nur einer von mehreren Premium-Vorteilen, die weiteren: