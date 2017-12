Diablo 3: „Finsternis in Tristram“-Event bietet erneut Jubiläumsdungeon

Im Januar 2017 konntet ihr im Rahmen des 20jährigen Jubiläums von Diablo 3 (im Test mit Wertung 9.0) eine Nachbildung jener Kathedrale betreten, die bereits im originalen Diablo eine wichtige Rolle spielte. Das Besondere war, dass Blizzard für diesen speziellen Dungeon die eigens entwickelte „RetroVision“-Technik nutzte, durch die der Schauplatz mittels eines Filters an die Grafik angepasst wurde, die vor etwa 20 Jahren aktuell war.

Vom 1. bis zum 30. Januar 2018 werdet ihr diese „liebevolle Hommage“ mit ihren 16 Ebenen und vier Bossgegnern nun abermals betreten und erkunden können. Zuvor müsst ihr im Abenteuermodus des Hack-and-Slay-Titels entsprechende Hinweise aufspüren, die euch schließlich zu einem Portal und somit „in Tristrams Vergangenheit und die entsetzliche Finsternis führen, die vor so vielen Jahren ihre Klauen nach dem Dorf ausstreckte“. Der Entwickler schreibt weiter:

Erkundet die Tiefen und stoßt dabei auf altbekannte Gegner und kultverdächtige Gegenstände, allesamt in der Diablo-3-Engine neu zum Leben erweckt. Tief unter den Katakomben erwartet der Herr des Schreckens in Person derweil all die kühnen Abenteurer, die es wagen, ihn herauszufordern.