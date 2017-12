Realms Beyond: Münchner Studio entwickelt Old-School-RPG

PC

Das deutsche Indie-Studio Ceres Games aus München arbeitet bereits seit 2016 am klassischen Fantasy-Rollenspiel Realms Beyond. Die Liste der Vorbilder, die die Entwickler in ihrem Blog angeben, reicht von Wizardry und Ultima über die DSA-Nordlandtrilogie bis zu den frühen AD&D-Spielen der legendären Spieleschmiede SSI.

Das RPG soll euch eine große Spielwelt mit mehreren Kontinenten bieten, die ihr per Weltkarte bereist. Interessante Gebiete könnt ihr betreten und in isometrischer Perspektive erkunden. Die bis zu sechs Helden dürft ihr dabei aus sieben klassischen Fantasy-Rassen und acht ebenso bekannten wie bewährten Klassen zusammenstellen. Erste Bilder dazu findet ihr in unserer Screenshot-Galerie zu Realms Beyond.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und sollen euch verschiedene taktische Möglichkeiten bieten. Ferner sind tausende individuelle Gegenstände zur Nutzung und Interaktion geplant. NPCs sollen einem individuellen Tagesablauf folgen und ihrem Tagwerk nachgehen. Darüber hinaus wollen die Entwickler über 100 Zaubersprüche mit einzigartigen visuellen Effekten einbauen.

Die Handlung von Realms Beyond soll sich über Hunderte von Quests erstrecken, in deren Verlauf ihr eure Helden mit neuen Skills und Zaubern sowie mächtigerer Ausrüstung ausstatten könnt. Realms Beyond soll voraussichtlich 2019 für den PC erscheinen.