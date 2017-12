Limbo: Düsteres Indie-Jump-and-run erscheint offiziell für den C64

andere

Demakes, also Retro-Umsetzungen von halbwegs aktuellen Spielen, erfreuen sich auch in Zeiten immer schnellerer Hardware großer Beliebtheit. Projekte wie die MS-DOS-Version von Retro City Rampage DX oder der C64-Port von FTL - Faster than light beweisen, dass ein gutes Spielkonzept auch unter limitierten Voraussetzungen funktionieren kann. Nun dürfen sich Commodore-Fans auf eine weitere Umsetzung freuen.

Der Entwickler Søren Trautner Madsen vom dänischen Indie-Studio Playdead arbeitet aktuell an einer C64-Fassung des bereits 2012 erschienenen Hüpf- und Knobelspiels Limbo (im GG-Test, Wertung 8.5). Nachdem er in den vergangenen Monaten bereits einige Technikvideos auf YouTube veröffentlicht hat, ist vor ein paar Tagen der offizielle Ankündigungs-Trailer erschienen, den ihr euch weiter unten ansehen könnt.

In der Videobeschreibung berichtet Madsen, dass er für das Projekt den Segen seines Arbeitgebers erhalten habe, allerdings sei die Umsetzung nur ein Hobby, dem er sich in seiner Freizeit widme. Daher gibt es aktuell noch keinen genauen Veröffentlichungstermin für Limbo 64, so der offizielle Name. Da er zudem allein an der Portierung arbeite, sei mit einem Release möglicherweise erst 2024 zu rechnen, wie er scherzhaft hinzufügt. Weitere Bewegtbilder findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Søren Trautner Madsen, den wir in den Quellen verlinkt haben.