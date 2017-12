The Church in the Darkness: 10 Minuten Gameplay im Video

PC XOne PS4

Paranoid Productions hat im Zuge des IGN-First-Programms neues Videomaterial zu seinem Anfang vergangenen Jahres angekündigten Top-Down-Stealth-Infiltration-Action-Adventure The Church in the Darkness veröffentlicht. in diesem werden verschiedene Gameplay-Aspekte des Titels präsentiert. Das Spiel soll im Sommer 2018 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.

The Church in the Darkness ist in Südamerika der 1970er Jahre angesiedelt. Ihr schlüpft in die Rolle eines ehemaligen Polizisten (oder einer ehemaligen Polizistin) namens Vic und müsst The Collective Justice Mission, eine radikale, religiöse Sekte, infiltrieren, um euren Neffen zu finden. Die von den charismatischen Persönlichkeiten Isaac und Rebecca Walker angeführte Gruppe strebt danach, eine sozialistische Utopie namens Freedom Town im Dschungel von Südamerika zu etablieren, entpuppt sich bei näherer Betrachtung aber mehr als ein gefährlicher Kult.

In dem Video zeigt der Autor und Director Richard Rouse verschiedene Elemente des Spiels. Dabei startet der Charakter bei jedem jedem Neubeginn an zufälligen Orten der Karte und ihr könnt vor dem Start das Geschlecht des Charakters und den Schwierigkeitsgrad bestimmen. Zudem könnt ihr Gegenstände aus dem letzten Durchlauf (wie Betäubungsgewehr, extra Munition oder andere Items) als zusätzliches Equipment mitnehmen. Mit dem Neustart des Spiels verändern sich darüber hinaus auch die Persönlichkeiten der Sektenführer, sowie die Position sammelbarer Objekte, was laut Rouse den Wiederspielwert des Titels steigern soll.