Hitman: Entwickler stellen GOTY Edition + Patient Zero DLC näher vor

PC XOne PS4 Linux

Gerade noch rechtzeitig vor Ablauf des Jahres hat IO Interactive ein secheinhalbminütiges Entwicklervideo zur Game of the Year Edition von Hitman veröffentlicht, das bekanntlich schon am 7. November erschienen ist. Darin gehen Jacob Mikkelsen (Game Director) und Eskil Mohl (Associate Game Director) genauer auf die Details der Edition ein.

Neben grafischen Verbesserungen, der kompletten Episodensammlung und der Unterstützung der Xbox One X stellen die Dänen insbesondere die neue Bonus-Kampagne namens Patient Zero näher vor. Der DLC liegt der GOTY-Edition gratis bei.

Die Bonus-Erweiterung führt euch an bekannte, jedoch zum Teil stark überarbeitete Schauplätze (Bangkok, Sapienza, Colorado und Hokkaido) zurück. Neben den vier Hauptmissionen werden euch neue Eskalationsaufträge, neue Waffen und neue Outfits geboten. Das Präsentationsvideo haben wir euch unten eingebunden.