Retrokompott Folge 55: ASM Jahr 1987 Teil 1

1987. Michail Gorbatschow kündigt die Perestroika an. Steffi Graf gewinnt erstmals die French Open. Johnny Logan gewinnt mit "Hold me now" den European Song Contest. Und bei den Spielen erscheinen Titel wie Final Fantasy, Dungeon Master oder auch Head over Heels. Um den politischen, sportlichen und den kulturellen Bereich kümmern sich eventuell andere Podcasts. Patrick Becher, Robin Lösch und ihre Gäste stürzen sich in dieser Ausgabe des Retrokompotts auf die Spiele.

Ihr Leitfaden in diese Reise in die Vergangenheit sind alte Ausgaben der Zeitschrift ASM samt Auslassungen zu deren Farbgestaltung, die ihr euch anhand der Scans auf Kultboy am besten selbst zu Gemüte führt. Wie bei diesem Thema und diesem Podcast nicht anders zu erwarten, ist die Zeitmaschine kaputt und die Podcaster hängen noch für zwei weitere Folgen im Jahre 1987 fest. Dafür gibt es in der aktuellen Ausgabe noch einen Überblick über die Hardware dieser Computersteinzeit.

Das Interview der aktuellen Ausgabe führte Patrick mit Louis Castle, der unter anderem an Klassikern wie Blade Runner, Command & Conquer Renegade und The Legend of Kyrandia - Book Two - Hand of Fate mitgewirkt hat. Nicht fehlen darf natürlich auch noch das Quiz "Wer wird Retrolurch?" unter Leitung von Bonnadinho.

Da der Retrokompott auch dieses Jahr beim Podcast-Wichteln mitgemacht hat, gibt es noch eine Sonderfolge, die ihr bei diesem Link findet. Die nächste reguläre Folge wird am 12.1.2018 um 22:00 Uhr aufgezeichnet. Wenn ihr interessiert seid, könnt ihr wie üblich live auf mixlr.com mithören und kommentieren.