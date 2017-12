Oculus Winter Sale: The Climb stark vergünstigt

PC

Bis zum 2. Januar werden im Oculus Store im Rahmen des Winter Sales zahlreiche VR-Erlebnisse stark rabattiert angeboten. Dazu gibt es drei Bundles und täglich zwei Daily-Deals.

Der Daily-Deal für den gestrigen 26. Dezember läuft bis heute abend 19:00 Uhr deutscher Zeit und beinhaltet neben Wilson‘s Heart für 11,99€ (statt 29,99€) auch das bekannte VR-Kletterspiel The Climb für 9,99€ anstatt 49,99€.

The Climb ist ein Oculus-Exklusivtitel und damit nur selten günstiger als zum Vollpreis zu erhalten. Sein volles Potential entfaltet das Spiel allerdings erst, wenn Ihr auch im Besitz der Oculus-Touch-Controller seid. Vive-Besitzer gucken hier leider in die Röhre und investieren ihr Geld wohl besser in der parallel laufenden Steam-Winteraktion.