Black Mesa: Update mit verbesserter Grafik, Patchnotes, Steam-Rabatt

Crowbar Collective hat zu Weihnachten ein Update für sein offiziell autorisiertes Half-Life-Remake Black Mesa veröffentlicht. Dieses bringt neben diversen Bugfixes auch eine verbesserte Grafik mit sich. Unter anderem wurden nach Angaben der Entwickler Real-Time Dynamic Lights (dynamische Echtzeitbeleuchtung), Lens Flares (Linsenreflexionen), God Rays (volumetrische Lichtstreuung) und einige andere Features in die Early-Access-Version implementiert.

Das Ziel dieses Updates ist es, die erhältliche Early-Access-Fassung so nah wie möglich an die Version zu bringen, an der aktuell intern gearbeitet wird. Auf diese Weise wird der Launch der Xen-Inhalte sich ähnlich einfach gestalten, wie der einer Multiplayer-Karte und es ist weniger wahrscheinlich, dass Engine- oder Code-Probleme auftreten, die Spieler bei ihrer ersten Erkundung der Xen-Welt stören. Wir hoffen die Engine ausreichend testen und alle Feature- und Performance-Probleme lösen zu können, bevor wir die finale Version offiziell veröffentlichen. Auf diese Weise kann jeder die fertige Fassung des Spiels ohne Schwierigkeiten genießen.

Die Xen-Levels, die Gordon Freeman im Original in der zweiten Hälfte von Half-Life bereist, sind noch nicht in Black Mesa integriert und waren ursprünglich bereits für den Sommer dieses Jahres angekündigt. Im November gab Crowbar Collective jedoch bekannt, dass diese erst im ersten Quartal 2018 erscheinen werden, da das Team mehr Zeit für die Fertigstellung benötige. Die Entwickler verrieten nun, an was genau sie aktuell bei den einzelnen Kapiteln arbeiten:

Xen - Art

Gonarch - Gameplay

Interloper - Gameplay

Nihilanth - Gameplay / Art

Endgame - Art / Feinschliff

Dabei werden laut dem Team alle Kapitel der „Grenzwelt“ gleichzeitig entwickelt, um sicherzustellen, dass diese qualitativ „auf dem selben hohen Level sind“, die Xen-Welt als Ganzes Spaß macht und sich für die Spieler durchdacht und stimmig anfühlt. Jedes Kapitel soll dabei mit eigener Thematik und einem eigenen visuellen Stil aufwarten. Insgesamt umfasst die Xen-Welt 14 Karten, die auf die oben erwähnten fünf Kapitel aufgeteilt sind. Jede Karte soll dabei „signifikant größer“ als im ursprünglichen Originalspiel ausfallen. „Wir geben uns die größte Mühe, Xen fristgerecht abzuliefern, damit jeder das allumfassende Black-Mesa-Erlebnis genießen kann“, heißt es abschließend. Den ganzen Artikel zum Update und die dazugehörigen Patchnotes findet ihr unter dem Quellenlink. Auf Steam ist der Titel derzeit im Zuge des aktuell laufenden Steam-Winter-Sales um 75 Prozent reduziert und wird für 4,99 Euro angeboten.