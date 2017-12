Spieleveteranen-Podcast 110: Best of 2017

Nicht zwei, nicht drei, nicht einmal vier, sondern gleich fünf Spieleveteranen haben sich zum traditionellen Jahresrückblick versammelt: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer werden von Anatol Locker, Mick Schnelle und Stephan Freundorfer verstärkt, um ihre 2017er Favoriten vorzustellen. In der ersten Stunde der knapp zwei Podcast-Stunden geht es ganz um Computer- und Videospiele: Wir präsentieren unsere „Spiel des Jahres“-Kandidaten und verraten, welche 2017-Veröffentlichungen wir noch nachholen wollen. In der zweiten Halbzeit kommen drei weitere Kulturressorts dran, wir empfehlen persönliche Lieblinge in den Kategorien Literatur, Film/TV und Musik.

0:01:04 Der große Jahresrückblick 2017

0:01:04 Waren die Gäste unserer Jahresendrunde 2017 auch brav – und was haben sie so angestellt? Anatols Musikprojekt Lucid Grain führte zu einem Album, Mick ritt unter Pseudonym gen Westen, Stephan entführte Kind, Kegel und Spielesammlung nach Hamburg.

0:18:29 Welche Spiele haben uns 2017 am besten gefallen und wie schätzen wir die Qualität dieses Jahrgangs ein? Anatol Locker berichtet.

0:22:06 Stephan Freundorfer beichtet.

0:28:15 Mick Schnelle gesteht.

0:34:10 Jörg Langer enthüllt.

0:40:55 Heinrich Lenhardt verrät.

0:47:25 Können wir uns auf ein „Spiel des Jahres“ einigen?

0:52:10 Welche 2017-Spiele wollen wir nachholen, auf was freuen wir uns im neuen Jahr?

1:10:29 Was wurde am liebsten gelesen?

1:25:41 Was wurde am liebsten gesehen?

1:42:54 Was wurde am liebsten gehört?

1:53:25 Abspann

Viel Spaß beim Anhören!