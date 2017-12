Little Devil Inside: Neue Szenen aus dem Survival-Action-Rollenspiel

PC XOne PS4 WiiU Linux MacOS

Neostream Interactive hat neues Videomaterial zu seinem Kickstarter-finanzierten Survival-Action-Rollenspiel Little Devil Inside veröffentlicht. Der neue Clip soll verdeutlichen, an was die Macher dieses Jahr gearbeitet haben. Im Spiel werdet ihr verschiedene Regionen (darunter auch Wüstenlandschaften und Meerestiefen) erkunden, während ihr unter teilweise harten Bedingungen zu überleben versucht. Dabei erforscht und bekämpft ihr verschiedene Monster im Auftrag einer Universität, in der ihr regelmäßig eure Funde und Erkenntnisse abliefert.

Die Weltgröße des Spiels soll nach Angaben der Entwickler in etwa der von Borderlands (Testnote: 7.5) gleichen, wobei der Titel euch nach Angaben der Entwickler insgesamt rund 100 Stunden beschäftigen soll (20 für die Kampagne und etwa 80 für optionale Aufgaben).

Das unten eingebundene Video zeigt verschiedene Szenen, darunter einen berittenen Kampf von einem Esel aus gegen die Banditen und die enthaltenen Survival-Elemente, wie etwa die Beschaffung von Wasser (in diesem Fall aus den Kakteen). Die QA-Tests sollen Ende 2018 laufen. Kurz danach soll der Titel für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 erscheinen.