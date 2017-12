Hunt - Showdown: Closed-Alpha startet im Januar

PC XOne PS4

Bereits im vergangenen Monat gab der deutsche Entwickler Crytek bekannt, dass es für die Community geschlossene Alpha-Testphasen zum kommenden kooperativen PvP-Survival-Horrorspiel Hunt - Showdown geben wird. Wie das Studio jetzt über den offiziellen Twitter-Kanal verkündete, wird der erste Test bereits im Januar nächsten Jahres stattfinden. Dazu heißt es:

Geduldig und gespannt haben die Jäger überall auf der Welt auf die Chance gewartet, die Finsternis konfrontieren zu können. Im Januar wird die Jagdsaison eröffnet! Der Bund braucht deine Fähigkeiten, Jäger! Ruhm und Ehre erwartet alle, die tapfer genug sind, sich der Dunkelheit zu stellen.

Interessierte Spieler können sich auf der Homepage des Spiels für die Teilnahme am Alpha-Test anmelden. Ein konkreter Termin soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Im Oktober kündigte das Studio an, dass der Titel eine Steam-Early-Access-Phase durchlaufen wird. Ihr werdet also die Möglichkeit haben, euch auch in den Alphatest einzukaufen.