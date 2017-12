Soul Calibur 6: Sophitia im ersten Entwicklervideo

PC XOne PS4

Bandai Namcos Studio Project Soul hat ein erstes Entwicklervideo zum kommenden waffenbasierten Prügelspiel Soul Calibur 6 (im Anspielbericht) veröffentlicht. In diesem widmet sich der Producer Motohiro Okubo der weiblichen Kämpferin Sophitia. Wie der Macher verrät, war sie neben Mitsurugi der erste Charakter, der während der Entwicklungsphase erstellt wurde.

Die beiden dienten als Basis bei Entscheidungen für andere Kämpfer in Hinblick auf Größe der Charaktere, das Movement, Visuals und mehr. Laut Okubo ist Sophitia auch einer der Charaktere, die aufgrund ihres Kampfstils sowohl für Profis, als auch Neueinsteiger bestens geeignet sein wird. Da der sechste Teil der Reihe an die Ereignisse im ersten Soul Calibur anknüpfen wird, werden Sophitia und alle anderen altbekannten Charaktere laut Okubo jünger als in Soul Calibur 4 aussehen. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.