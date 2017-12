Star Citizen - Squadron 42: Infos + Kampagne-Mission im Gameplay-Video

PC Linux

Der Entwickler Cloud Imperium Games hat im Zuge des kürzlich ausgestrahlten Holiday-Livestreams zu Star Citizen - Squadron 42 einige Details zum kommenden Singleplayer-Titel verraten und dabei auch über eine Stunde Gameplay präsentiert. In dem nun veröffentlichten Videomitschnitt könnt ihr eine ganze Mission aus der Kampagne erleben. Laut Spielschöpfer Chris Roberts umfasst der Story-Skript für das Spiel rund 1.600 bis 1.700 Seiten und allein im unten eingebundenen Clip sollen mehr als 100 einzigartig gestaltete Charaktere enthalten sein.

Im Verlauf des Videos erkundet der Protagonist die riesigen Innenräume der Fregatte UEES Stanton (eines Schiffs der Idris-Klasse) und bricht nach einem Briefing mit Captain Noah White (Liam Cunningham) und Lieutenant Commander Steve Colton (Mark Hamill) zu seiner Mission auf. Dabei bekommt ihr einen Flugstart von der UEES Stanton, feindliche Begegnungen im Weltraum, Planetenlandung und Bodenkämpfe im Zuge eines Einsatzes zu sehen. Das Ziel sei es laut Roberts, die Grenzen zwischen dem Gameplay und den cineastischen Zwischensequenzen zu verwischen und eine zusammenhängende und glaubhafte Spielwelt zu erschaffen.

Die Entwickler machen darauf aufmerksam, dass der Titel sich noch in der Pre-Alpha-Phase befindet und noch einiges an Arbeit und Optimierung zu tun ist. So ist unter anderem die Kampf-KI nach wie vor „work in Progress“, auch wenn die Gegner bereits auf den Spieler reagieren, miteinander kommunizieren und auf Dinge, wie Deckung und Positionierung achten.

Unterdessen erreicht auch die Finanzierung von Star Citizen neue Höhen. Aktuell haben die Macher durch die Unterstützter bereits mehr als 174 Millionen US-Dollar gesammelt. Die Community rund um das Spiel zählt inzwischen über 1,9 Millionen registrierte Nutzer.