Erster Todesfall durch VR-Unfall in russischen Nachrichten vermeldet

Wer sich bei seinem Virtual-Reality-Erlebnis aktiv in der Wohnung bewegt, sollte seine Umgebung entsprechend sicher gestalten und dabei auch potentielle Stolperfallen und zerbrechliche Möbelstücke im Spielbereich möglichst weit aus dem Weg räumen. Einem russischen Bürger wurde die Nachlässigkeit nun während einer VR-Aktivität zum Verhängnis.

Einer Meldung der russische Nachrichtenagentur TASS zufolge kam in Moskau kürzlich ein 44-jähriger Mann während der Nutzung einer Virtual-Reality-Brille ums Leben. Laut dem Untersuchungsbericht der städtischen Polizei sei der Mann beim Spielen gestolpert und dabei in einen Glastisch gefallen. Durch den Sturz erlitt er schwere Schnittwunden, die zu einem schnellen Blutverlust und anschließend zum Tod führten.

Welche VR-Brille dabei zum Einsatz kam, wird in dem Bericht nicht erwähnt. VR-Headsets wie HTC Vive und Oculus Rift warnen den Nutzer in der Regel, wenn er den festgelegten Spielbereich verlässt und selbst Sonys Playstation VR, das keine solche Warnung bietet, dürfte relativ sicher sein, da die Trackingkamera die VR-Brille außerhalb des Spielbereichs nicht richtig erfassen kann. Der Spieler merkt also recht schnell, wenn er sich außerhalb befindet.