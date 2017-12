Vorschau: GamersGlobal "zwischen den Jahren"

Alles schläft, einsam wacht...

Vielleicht seid ihr mondän urlauben, vielleicht beschaulich faulenzen, unter Umständen aber auch ganz normal "auf Arbeit" in der Zeit zwischen Weihnachtswochenende und 2. Januarwoche. Wie dem auch immer sei, auf GamersGlobal.de gibt's täglich neue Inhalte! Zwar wird die Redaktion nur sporadisch besetzt sein, aber wir haben massig Inhalte vorbereitet beziehungsweise sitzen gerade noch an den letzten.

Erwartet von uns also bitte nicht die Antwortgeschwindigkeit auf PNs oder E-Mails oder gar die Comment-Vehemenz der normalen Wochen im Jahr! Aber ihr seid ja vermutlich eh damit beschäftigt, euren Pile of Shame abzutragen. Apropos: Was wir uns vorgenommen haben für die Zeit zwischen den Jahren (also neben Trinken, Futtern, Schlafen), erfahrt ihr im Jahresend-Twitch-Cast, den ihr noch einige Zeit direkt über unseren Twitch-Kanal abrufen könnt oder unbegrenzt lange über diese News.



Freitag, 22.12. Hauptmenü #2 (Video-Show) + Weihnachtssingen (Video) Samstag, 23.12. Stunde der Kritiker: Lemmings Holiday 1993 bzw. 1994 (frei für alle!) Sonntag, 24.12. Haralds Brief ans Christkind (Kolumne) + Jörgs Weihnachtsansprache (Video, für Spender) Montag, 25.12. Die GamersGlobal-Koch-Show #1: Jörgs Matcha-Curry-Tofuwürfel Dienstag, 26.12. Die GamersGlobal-Koch-Show #2: Christophs Superburger Mittwoch, 27.12. Die GamersGlobal-Koch-Show #3: Dennis' Chili Sin Carne Donnerstag, 28.12. Tokio bei Nacht (Video, Premium-exklusiv) + Ende Phase 1 der Jörgs-Nemesis-Wahl Freitag, 29.12. B.Spencer & T. Hill: Slaps & Beans (Test des Monats, Premium) + Ende Weihnachtsaktion Samstag, 30.12. Lemmings: Jörgs Stunde Uncut (Premium-exklusiv) + Start Phase 2 der Jörgs-Nemesis-Wahl Sonntag, 31.12. Die GamersGlobal Topten 2017: Die besten Spiele, die Verfolger, die Geheimtipps Montag, 1.1. Flopten 2017: Wir treten nach! Dienstag, 2.1. Jörgs Spielemonat 12/2017 (Premium-exklusiv) Mittwoch, 3.1. Stunde der Kritiker: The Elder Scrolls 3 – Morrowind (Premium-exklusiv) Donnerstag, 4.1. – Freitag, 5.1. Test der Sound BlasterX AE-5 Samstag, 6.1. Cuphead (Dennis' Nemesis-Video aus der Weihnachtsaktion, nur für Spender) Sonntag, 7.1. Letzter Tag der großen, 18tägigen Feiertage-Verlosung Montag, 8.1. Montagmorgen-Podcast: Willkommen im Jahr 2018! + Auflösung Feiertage-Verlosung

Nicht zu vergessen: Jeden Tag bis Sonntag, 7. Januar, gibt es eine neue Folge der großen Feiertage-Verlosung (siehe Kasten oben rechts)