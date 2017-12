Xbox Live: Games with Gold im Januar mit The Incredible Adventures of Van Helsing 3, Zombi, ...

360 XOne

Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb hat auf seinem Blog die Games with Gold für den kommenden Monat bekanntgegeben. Demnach erwarten die Xbox-One-Besitzer mit dem Gold-Abonnement im Januar 2018 das Action-RPG The Incredible Adventures of Van Helsing 3 und das Action-Adventure Zombi (Testnote: 7.5). Für die Xbox-360-Spieler gibt es unterdessen das Action-Adventure Tomb Raider - Underworld sowie den Third-Person-Shooter Army of Two - The Devil's Cartel. Dank der Abwärtskompatibilität können die beiden Xbox-360-Titel auch auf der Xbox One gespielt werden. Nachfolgend alle Spiele und Termine im Überblick:

Xbox One:

The Incredible Adventures of Van Helsing 3 - Vom 1. bis 31. Januar 2018

Zombi - Vom 16. Januar bis 15. Februar 2018

Xbox One und Xbox 360: