Catherine - Full Body: Japan-Release-Zeitraum und erster Trailer

PS4 PSVita

Studio Zero und der Publisher Atlus haben den Release-Zeitraum für das kommende Remaster Catherine - Full Body bekanntgegeben. Die inhaltlich erweiterte Version des 2012 erschienenen Puzzle-Adventures Catherine (Testnote: 8.0) soll nach Angaben des Studios erst irgendwann im Winter des kommenden Jahres in Japan erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es vorerst nicht. Auch ist unklar, ob und wann der Titel auch auf dem westlichen Markt erhältlich sein wird.

Passend zu dieser Bekanntgabe hat Atlus auf YouTube auch einen ersten Trailer veröffentlicht, der euch einige Einblicke in das überarbeitete Spiel gewährt. Dabei bekommt ihr auch den neuen Charakter Rin zu sehen, die als Klavierspielerin in der Bar arbeitet, in der Vincent für gewöhnlich rumhängt. Da die Umsetzung der Remastered-Version noch nicht offiziell für den Westen bestätigt wurde, liegt der Trailer natürlich vorerst nur in der japanischen Version vor: