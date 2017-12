Blizzard-App installiert selbstsigniertes Stammzertifikat

Blizzard sorgt aktuell für Unmut bei einigen Nutzern. Grund dafür ist ein selbstsigniertes Stammzertifikat, das beim Installieren der aktuellen Version der Blizzard-App ohne die Zustimmung des Nutzers mit auf dem PC installiert wird. Wie die Kollegen von Golem.de berichten, wurde der Reddit-Nutzer chort0 darauf aufmerksam, als er ein Update für das MOBA Heroes of the Storm (Testnote: 8.0) auf seinem MacOS-Gerät herunterladen wollte. Dabei bekam er eine Anfrage von der Software, die nach seinem Admin-Passwort verlangt hat. Bei einem genauen Blick in die Aktivitätsübersicht ist er dann auf das installierte Zertifikat gestoßen.

Sein Reddit-Beitrag erreichte inzwischen mehr als 375 Antworten. Dabei kritisieren die Spieler vor allem die Art, wie Blizzard die Sache gehandhabt hat. Die Entwickler meldeten sich zu Wort und erklärten in einem Statement, dass das ursprüngliche Zertifikat, das von einer öffentlichen Zertifikatsstelle signiert wurde, mittlerweile nicht mehr mit der Infrastruktur der Server kompatibel sei. Man habe daher sich um eine eigene Lösung bemüht, da einige Browser (wie Chrome und Firefox) sonst keine Verbindung zwischen dem Web und der App herstellen können würden. Das Zertifikat wird unter anderem dazu verwendet, um sich über Soziale Netzwerke bei Battle.net anzumelden, oder um einer Blizzard-Gruppe über einen Einladungslink beizutreten. „Aktuell generiert die Desktop-App ein selbstsigniertes Zertifikat, das auf Ihrem Computer einzigartig ist, und konfiguriert Ihr System so, dass es ihm vertraut“, so der Entwickler.

Einige Nutzer betrachten das Ganze als eine potentielle Sicherheitslücke. Eine Deinstallation hilft allerdings wenig, da das Zertifikat beim nächsten Installationsvorgang des Clients wieder automatisch mit auf der Platte landet. Die einzige Lösung bisher ist, bei einer Anfrage die Option „Zertifikat nicht vertrauen“ zu wählen. Da es sich laut Blizzard lediglich um eine temporäre Lösung handelt, bleibt zu hoffen, dass der Entwickler bald eine bessere Alternative anbietet.