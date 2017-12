Darauf freuen wir uns im... Januar 2018

Die GG-Redakteure verraten euch, auf was sie sich im Januar freuen.

Jörg Langer

[FILME/SERIEN] Ich freue mich sehr, im Januar die sechs neuen Folgen von, Season 4, anzusehen. Wer diese geniale britische Serie nicht kennt: In praktisch jeder Folge geht es um eine bereits bestehende oder abzusehende gesellschaftliche und/oder technologische Entwicklung, die weitergetrieben wird und fast immer ziemlich übel endet (oder auch schon übel beginnt). Da wäre etwa die Folge, in der der britische Premierminister von einem Kidnapper zu Sex mit einem Schwein gezwungen wird, um die Gekidnappte zu retten. Oder jene, in der – ach was, seht selbst! Da jede Folge für sich steht, es also keine übergreifende Handlung gibt, variieren die Episoden in Machart und Güte stark, und manche fand ich in der Vergangenheit auch ätzend. Aber ganz überwiegend sind die Folgen sehenswert, und die eine oder andere regte mich in der Vergangenheit zu längerem Nachdenken an.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich leide unter Brettspiel-Entzugserscheinungen, aber das ist immer so aufwändig. Und man braucht Mitspieler aus Fleisch und Blut. Örks. Schnief. Aber irgendwann führen wir sicher den GamersGlobal-Brettspielabend ein, Kriesing hat ja schon bei der Weihnachtsfeier dasauf Verdacht mitgenommen gehabt. In Sachen Computerspiele steht bei mir im Januar noch etwas private Schämstapelabarbeitung an, außerdem warte ich gebannt darauf, ob mich die Weihnachtsspender per Umfrage nun zuoderzwingen werden (oder doch noch zu einem der sechs Verfolger). Inwerde ich sicherlich freiwillig reinschauen und vielleicht auch mal in– aber ansonsten frage ich mich gerade, wie wir die drei bis vier angedachten SdKs im Januar füllen wollen...[SONSTIGES] Nachdem ich die letzten Jahre zwar nie voll gearbeitet habe zwischen Weihnachten und Anfang der zweiten Januarwoche, aber doch fast jeden Tag einige Stunden im Büro war, freue ich mich dieses Mal sehr auf eine Woche echter GG-Abstinenz Anfang Januar.

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Die Dunkelste Stunde - so heißt der Film, der mich im Januar ins Kino locken könnte. Gary Oldman soll als Premierminister Winston Churchill eine oscarreife Performance hinlegen, außerdem spricht das Thema rund um die Machtkämpfe im britischen Kabinett vor dem Hintergrund der Gefahr durch Nazi-Deutschland den Geschichtsfan in mir an. Und ab dem 08. Januar gehört dann natürlich auch wieder Star Trek Discovery zum wöchentlichen Montagabend-Programm.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Der Januar ist seit jeher der beste Monat im Jahr, um gezielt den Pile of Shame abzubauen, und auch in der 2018er Variante wecken nur wenige Neuerscheinungen meine Neugier. Im Auge behalten werde ich auf jeden Fall Lost Sphear, da mir das letzte Projekt der Tokyo RPG Factory, I Am Setsuna, doch einigen Spaß gemacht hat. Neugierig bin ich auch auf Monster Hunter - World. Auch, weil die Serie bisher komplett an mir vorbeigegangen ist, ich fette Bossmonster aber eigentlich total toll finde. Ob ich den Einstieg wagen soll?!





Christoph Vent

Thomas Schmitz

Dennis Hilla

[FILME/SERIEN] Mit derim Allgemeinen undim Speziellen konnte ich nie viel anfangen. Umso mehr überraschte es mich, dass mir seine Seriegefiel, als ich vor etwas mehr als einem Jahr mal ein oder zwei Folgen bei einem Freund mitschauen musste. Nach rund drei Wochen waren alle Episoden über Amazon Prime durchgelaufen, und jetzt steht dort Ende Januar exklusiv die achte Staffel bereit. Ob die (nach den ganzen Jahren seit Staffel 7) nahtlos an die letzten Folgen anknüpft, weiß ich nicht. Bis auf den kurzen Werbeteaser habe ich bisher weder etwas darüber gesehen noch gehört oder gelesen. Aber ja, irgendwie freue ich mich drauf.[SPIELE/BRETTSPIELE] Anders als 2017 mitsieht es nicht so aus, als würde gleich im Januar der erste GotY-Kandidat 2018 erscheinen. Inwerde ich bestimmt mal reinschauen, aber ansonsten werde ich die Zeit wohl vor allem nutzen, um ein paar ungespielte Titel nachzuholen oder zu beenden. Zu Weihnachten habe ich mir etwagegönnt. Das ist auch ideal für das Spielen in Häppchen geeignet, da ich nach spätestens zwei Bossen erst mal wieder eine Pause brauche.[SONSTIGES] Anfang Januar wird vor allem noch der Urlaub genossen. Spätestens Ende des Monats wird es dann nämlich etwas anstrengender, wenn ich nach Frankfurt zum Auswärtsspiel der Borussia fahre. Das Hinspiel ging verloren, und auch dieses Mal wird es einen Auswärtssieg geben. Nur eben für die andere Mannschaft.[FILME/SERIEN]habe ich geliebt. Deshalb freue ich mich auch sehr auf David Shores neue Krankenhausserie, die am 2. Januar bei Sky anläuft. Es geht um einen sehr jungen autistischen Chirurgen, der als Genie gilt. Die Hauptrolle spielt der einstige Kinderstar Freddie Highmore, die ersten Kritiken sind sehr gut - ich bin gespannt.[SPIELE/BRETTSPIELE] Kommen im Januar Spiele raus? Also gute? Mit Blick auf die Releaseliste bin ich nicht wirklich überzeugt. Da spiele ich doch lieber die Sachen, die ich mir in den Weihnachtssales gekauft habe.undsind zwar schon aus 2016, aber bestimmt gut. Und zum Zeitpunkt, während ich diese Zeilen schreibe, hat der Weihnachtssale bei Steam noch nicht mal begonnen![SONSTIGES] Die vielleicht seit Jahren beste deutsche Rock- und Popband veröffentlicht am 26. Januar ihr zwölftes Studioalbum. Ich erwarte vonvonwieder einmal Großes! Ich finde die Entwicklung der Band seit ihrem Debüt aus dem Jahr 1995 absolut erstaunlich. Bei den Büchern sieht für michvonam interessantesten aus. Der Klappentext macht Lust auf mehr.[FILME/SERIEN] So richtig geboten wird cineastisch nichts im Januar, was mich wirklich interessieren würde. Dafür startet die dritte Staffel vonauf Netflix, ein willkommener Grund, diese noch einmal zu schauen. Auch mein kompletter Rewatch vonwird mich noch einige Zeit beschäftigen, weshalb der Veröffentlichungsflaute für mich auch relativ gut zu verkraften ist. Damit ich auch etwas mit der Freundin zu schauen habe, werden wir uns durchgruseln.[SPIELE/BRETTSPIELE] Spieletechnisch zeichnet sich ein ähnliches Bild wie bei den Filmen ab. Quasi keinerlei für mich interessante Veröffentlichungen, außer vielleicht der zweite DLC zu. Das sollte sich schnell wegspielen und mir damit genug Zeit für meinen verzweifelten Versuch lassen,bis Ende Januar zu beenden. Ich glaube ja selber kaum dran, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen…[SONSTIGES] Auch im Januar veranstaltet ein befreundetes Konzertkollektiv wieder eine kleine Veranstaltung, diesmal mit den großartigen. Billiger Eintritt, gutes Essen und tolle Musik winken. Außerdem beehrt die CrewMünchen einmal mehr, feinster Thrashmetal steht also auf dem Programm. Besonders hervorgehoben seien hier, von denen ich bereits einmal ein Konzert in meiner Stammlocation organisiert habe.