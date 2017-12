Die Drei von der Zankstelle Spezial: Zank Quest, Sierra und ein Schürhaken

Die kalifornische Firma Sierra Entertainment, früher bekannt als Sierra On-Line, hat in ihrer langen Geschichte Klassiker wie Mystery House und die King's Quest-Serie veröffentlicht. Gegründet von dem Ehepaar Ken und Roberta Williams (hier bei der Verleihung des Game Awards 2014) haben Spieledesigner wie Al Lowe, Jane Jensen und natürlich Roberta Williams selbst die Adventure-Welt mit Charakteren wie Leisure Suit Larry, dessen komplette Serie gerade wieder frisch auf Steam veröffentlicht wurde, und Gabriel Knight bereichert.

Trotz ihres unbestreitbaren Erfolgs steht die Firma in der Spieler-Wahrnehmung weit hinter dem Konkurrenten LucasArts. Zurecht? Die GG-User Jürgen -ZG- und Janosch möchten in dieser neuen Episode der Zankstelle ein wenig in die Geschichte und Geschichten von Sierra eintauchen und ihre Erinnerungen an unvergessliche Spielemomente mit der Realität abgleichen. Diese erste Folge widmen sie der Vorstellung ihres Projekts sowie dem bisherigen Sierra-Werdegang der beiden, der sehr unterschiedlich ausfällt. Zukünftig wollen die beiden jeweils ein Spiel entweder wiederentdecken oder zum ersten Mal spielen und sich dann im Podcast darüber austauschen. Die nächste Folge wird sich dabei um den Schattenjäger Gabriel Knight und dessen erstes Abenteuer in New Orleans drehen. Die Zankstellen-Belegschaft freut sich in den Kommentaren auch über eure Anregungen: gibt es Perlen oder Gurken, die wir unbedingt gespielt haben sollten?

Wie jede gute Adventure-Reise beginnt auch diese Podcast-Reihe mit einem unüberwindbar erscheinenden Problem: Janoschs Mikrophon verweigerte den Dienst und ließ sich mit den Inventar-Gegenständen Schürhaken, Toilettenpapier-Stück und alter Buchladen-Gutschein nicht zur Mitarbeit bewegen. Die Tonqualität lässt also zu wünschen übrig. Janosch ist aber guter Dinge, dass er nach zwei bis drei (Bildschirm-)Toden die Lösung gefunden haben wird.