Steam: Winteraktion 2017 und Abstimmung für Steam Awards gestartet

Auf Steam ist gestern die diesjährige Winteraktion gestartet, die bis zum 4. Januar 2018 um 19 Uhr läuft. Zahlreiche Spiele sind zum Teil massiv reduziert. Einige der am höchsten rabattierten Spiele führen wir euch nachfolgend auf:

Neben der Schnäppchenjagd steht während des Winter-Sales auch die Abstimmung für die diesjährigen Steam Awards auf dem Programm. Im Herbst-Sale wurden die Spiele für 2017 bereits nominiert, im Winter-Sale wird nun über die Finalisten in den einzelnen Kategorien abgestimmt und der jeweilige Sieger ermittelt. Jeden Tag steht eine andere Kategorie zur Abstimmung. Los geht es unter dem Motto "Die Auswahl ist wichtig", mit Spielen, in denen das Treffen von Entscheidungen eine wichtige Rolle spielt. Nominiert sind unter anderem The Witcher 3 - Wild Hunt (zum Test, Note: 9.0) und Life is Strange - Before the Storm (zum Test). Alle Gewinner werden am 3. Januar 2018 um 19 Uhr bekanntgegeben. Für die Beteiligung an der Abstimmung winken zudem Steam Trading Cards.