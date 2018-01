Soundkarte Creative Sound BlasterX AE-5 angetestet

PC

In Zeiten von Onboard-Sound, USB-Headsets und per HDMI an Fernseher angeschlossenen PCs verkommen dedizierte interne Soundkarten immer mehr zum Nischenprodukt für Genießer. Selbst die ehemals sehr beliebte-Serie von Creative musste lange Jahre auf ein neues Produkt verzichten.Mit derhat das Unternehmen aus Singapur nun wieder eine Karte veröffentlicht, die für immerhin 150 Euro (aktueller Straßenpreis, etwa bei Amazon.de: 130 Euro ) speziell Videospielern einigen Mehrwert bieten soll. In unserem Praxistest haben wir uns nicht nur ein Bild vom Klang der Soundkarte gemacht, sondern auch die-App genutzt, die laut Hersteller in (Multiplayer-) Shootern einen Vorteil bieten kann.Der Einbau der Sound BlasterX AE-5 ist denkbar einfach gestaltet, zumindest wenn ihr auf beiliegende optionale LED-Beleuchtung verzichten könnt. Ihr müsst das Gerät lediglich an einem freien PCI-Express-Steckplatz anschließen. Nach der Installation der-Software und einem Neustart ist die Karte für den Einsatz bereit. Wahlweise könnt ihr natürlich noch die Front-Audio-Anschlüsse eures Gehäuses verbinden. Wollt ihr außerdem, dass euer PC-Gehäuse in den verschiedensten Farben beleuchtet wird, so liegt ein LED-Streifen bei, den ihr über den ebenfalls mitgelieferten 4-Pin-Adapter mit der BlasterX AE-5 verbindet. Damit das Gerät selbst strahlt, muss es zudem über ein reguläres 4-Pin-Molex-Kabel mit dem Netzteil des Rechners verbunden werden.Die Software bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, unabhängig vom Einsatzgebiet. Diegetaufte Technologie lässt euch beispielsweise festlegen, wie stark der Surround-Effekt sein soll, wie viel Bass ihr wollt oder ob sich die Lautstarke dynamisch selbst regulieren soll, um zum Beispiel bei zu lauten Filmszenen automatisch herunter zu regeln, so dass nicht die ganze Nachbarschaft etwas von eurem Filmabend hat. Für die Feintuner unter euch gibt es einen umfangreichen Equalizer in der Software, über den ihr die einzelnen Frequenzbereiche nach euren Vorlieben anpassen könnt.Gut gefallen haben uns zudem die mitgelieferten Profile in der Software. Hier gibt es Voreinstellungen für Musikgenuss oder auch bestimmte Spiele wie Counter-Strike Global Offensive (im Test, Note: 8.0) oder Battlefield 1 (im Multiplayer-Test, Note: 9.0) . Oder auch ein Profil, um nachts möglichst leise noch möglichst gut klingende Musik hören zu können. Die Profile kommen entweder vom Sound-Blaster-Team selbst oder aus der Community.In unserem Musiktest konnte sich die Sound BlasterX AE-5 erwartungsgemäß gegen den Onboard-Sound unseres-Mainboards durchsetzen – mit dem wir wohlgemerkt nie unzufrieden waren! Sei es bei dem basslastigenvon Stand High Patrol, oder dem knackigenvon Masta Ace, nicht nur die Tiefen werden angenehm brummend wiedergegeben. Die Höhen lassen sich klar vernehmen und die Mitten dringen sauber durch unsere HD580-Kopfhörer von Sennheiser. Dieses Klangbild bleibt auch bei gitarrenlastigen Stücken wievon Incite durchgehend erhalten.Noch wichtiger als der Musiktest ist aber natürlich, wie sich die BlasterX AE-5 im Spielbetrieb schlägt. Bereits ohne die groß beworbene Scout-Radar-App können wir die Position unserer Gegner beispielsweise in Playerunknown's Battlegrounds (im Xbox-One-Test, Note: 7.0) oder Counter-Strike Global Offensive gut orten. Besonders beeindruckend ist der der Unterschied zwischen dem Onboardsound und der Soundkarte in Hellblade – Senua‘s Sacrifice (im Test, Note: 7.0) . Hat das Spiel schon im normalen Betrieb eine bedrückend-intensive Soundkulisse, so wird sie mit der Sound BlasterX AE-5 noch um ein gutes Stück immersiver. Das liegt zu großen Teilen an der Kopfhörer-Surround-Virtualisierung, aber auch der verbaute aktivierte Verstärker leistet ganze Dienste.Nicht überzeugen konnte uns hingegen der Scout Mode. Dieser soll die Schüsse und Schritte unserer Gegner noch klarer in den Klangfokus rücken, allerdings konnten wir in den oben genannten Mehrspieler-Shootern keinen oder nur sehr wenig Unterschied wahrnehmen.Auch die-App hielt zumindest in unserem Test nicht was sie verspricht. Auf dem Smartphone installiert, soll das Programm im Zusammenspiel mit der Sound-Blaster-Connect-Software Gegnerpositionen zeigen – frei nach dem Vorbild des Motion Trackers aus. Das sollte durchaus möglich sein, muss die Soundkarte ja zur Klangerzeugung die relative Position des Geräuschs (also etwa eines Schritts oder Schusses) zum Spieler mitgeteilt bekommen, um den Sound entsprechend zu positionieren. Um unser Smartphone mit der Software auf dem PC zu koppeln, müssen übrigens beide Geräte im selben WLAN sein.Doch bei uns klappte die Funktion nicht, noch nicht einmal, als wir inim selben Raum mit einem schießwütigen Gegner landeten. Das Radar blieb immer leer. Ob die App einen Bug hat, wir etwas falsch gemacht haben oder es schlicht nicht bei jedem Spiel funktioniert – das wissen wir nicht. Wir halten es aber nicht für die Aufgabe des Kunden, sich nun in die Problemlösung einzuarbeiten: Ein auf der Packung beworbenes Feature sollte funktionieren. Sicher ist das nicht das wichtigste Feature der Soundkarte, aber etwas enttäuscht waren wir schon.Die Creative Sound BlasterX AE-5 bietet in Kombination mit der zugehörigen Software ein gutes Paket für alle, die ihren PC zum Zentrum die medialen Unterhaltung machen wollen. Ob für Filme oder Spiele, durch einzelne, speziell angepasste Profile kann der Sound für theoretisch jeden einzelnen Titel ideal eingestellt werden. Gerade wer mit einem hochwertigen Kopfhörer oder einer guten Soundanlage spielt, sollte nicht unterschätzen, wie sehr guter Sound das Empfinden noch steigern kann.Die Scout-Radar-App hat bei uns nicht funktioniert, und wenn sie funktioniert, handelt es sich dabei letztlich um ein vermutlich schwer von Servern oder Clients zu erkennendes Cheat-Tool. Durch den Umstand, dass der damit gekoppelte Rechner per WLAN statt LAN mit dem Internet verbunden sein muss, dürfte sie aber für viele Shooter-Spieler ohnehin uninteressant machen.Ob ihr nun von eurem Onboard-Sound umsteigen solltet oder nicht, lässt sich pauschal nicht beantworten. Wir konnten starke Unterschiede zwischen unserem Mainboard und der BlasterX AE-5 hören, allerdings waren wir mit der Qualität unserer bisherigen Lösung nie unzufrieden. Doch gerade die Surround-Virtualisierung für Kopfhörer macht sich aber deutlich bemerkbar und schafft in Spielen verschiedenster Art nochmal ein ganz anderes Klangbild.