Elex: Umfangreicher Patch veröffentlicht

PC XOne PS4

Für das Rollenspiel Elex hat Entwickler Piranha Bytes gestern den dritten Patch veröffentlicht, der neben diversen Bugfixes auch Balance-Änderungen und erweiterte Möglichkeiten zur Anpassung des Schwierigkeitsgrades enthält. Somit könnt ihr nun separat Einstellungen für den Spielerschaden, den Gegnerschaden sowie für die Ausdauerkosten vornehmen. Darüber hinaus haben Spieler jetzt die Möglichkeit, eine Alb-Commander-Rüstung zu ergattern. Auch die Alb-Elexetor-Rüstung steht zur Verfügung.

Auch die Konsolen erhalten mit dem Patch in Kürze interessante Modifizierungen: Auf der PS4 Pro unterstützt Elex dann 4K, auf der Xbox One wird die Darstellung in 1080p verbessert. Aktuell ist das Update noch im Zertifizierungsprozess bei Sony beziehungsweise Microsoft. Den kompletten Changelog (auf Englisch) findet ihr im Link unter dieser Meldung.