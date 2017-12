Killzone: Server für Teil 2 und 3 werden bald abgeschaltet

PS3

Guerrilla Games hat angekündigt, dass die Multiplayer-Server von Killzone 2 & 3 bald abgeschaltet werden. Am 29. März 2018 wird es somit letztmals möglich sein, gegen andere Spieler in dem PS3-exklusiven Egoshooter anzutreten. Außerdem wird in dem Statement ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Singleplayer-Kampagne davon nicht betroffen ist, aber das ist ohnehin selbstverständlich.

Der Fortgang des Killzone-Franchises ist derzeit ungewiss. Zwar wurde seitens Guerilla betont, dass die Reihe fortgesetzt werde, aber das war 2015 und inzwischen haben die Niederländer mit Horizon - Zero Dawn eine weitere IP veröffentlicht, die äußerst erfolgreich gestartet und daher wahrscheinlich auch fortgesetzt werden wird.