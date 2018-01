Feiertage-Verlosung 2017, 7.1.: JBL

Tag 18, 7.1.: 2x Sengled Pulseflex

LED-Lampen mit Lautsprecher

Zum achten Mal jährt sich in diesem Jahr die große Feiertage-Verlosung von GamersGlobal, an der jeder registrierte User teilnehmen darf. Wir starten etwas früher als sonst, nämlich am 21. Dezember, haben aber trotzdem auf 18 Preispakete für euch aufgetrieben, weshalb ihr euch bis zum 7. Januar jeden Tag an einer neuen, nicht selten anspruchsvollen Gewinnspielfrage die Zähne ausbeißen dürft. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:undZum Abschluss unserer Feiertage-Verlosung bieten wir euch dank JBL noch einmal die Chance auf ein tolles Gadget, das erstaunlicherweise LED-Lampe und hochwertigen Lautsprecher vereint. Dieist für die Montage in einer E27-Fassung (auch im Außenbereich) vorgesehen und danach kabellos mit einer App ansteuerbar, die die Musik eurer Wahl direkt von der Decke (oder wo immer ihr die "Leuchttöner" einbaut) kommen lässt. Damit ihr auch zwei Räume eurer Wohnung ausstatten könnt, befinden sich gleich zwei der Lampen im heutigen Paket. Der Gesamtwert beträgt rund 200 Euro. Unterstützt werden DLNA, Airplay und die beliebtesten Musikstreaming-Dienste.

Die heutige Preisfrage: Person 1 fährt den längsten Fluss der Welt hinab, als sie das akustische Äquivalent eines Widerscheins hört. Es stammt von Person 2, die gerade einen Geist mit Heiligenschein beschwört. Eine junge Frau – Person 3 – pflanzt währenddessen eine Schote ein, und zwar zuhause, wo ihr ein American English sprechender Herr – Person 4 – assistiert. Bilde nun aus den vier Anfangsbuchstaben der Namen der Personen und den vier Anfangsbuchstaben der Bezeichnungen ihrer physischen Hüllen (ignoriere sämtliche „Familiennamen“, auch wenn sie Teil des Namens sein sollten) einen grammatikalisch korrekten Satz, der eine Erlebnis des lyrischen Ichs mit einem Spielehersteller beschreibt. Alle Hüllen sind kategorisch miteinander verwandt.

Sende den Lösungssatz anund gib als Betreff "Tag 18: JBL" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist derViel Erfolg!Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 8. Januar 2018.