Feiertage-Verlosung 2017, 6.1.: Ubisoft

Tag 17, 6.1.: For Honor - Collector's Case

Zum achten Mal jährt sich in diesem Jahr die große Feiertage-Verlosung von GamersGlobal, an der jeder registrierte User teilnehmen darf. Wir starten etwas früher als sonst, nämlich am 21. Dezember, haben aber trotzdem auf 18 Preispakete für euch aufgetrieben, weshalb ihr euch bis zum 7. Januar jeden Tag an einer neuen, nicht selten anspruchsvollen Gewinnspielfrage die Zähne ausbeißen dürft. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:undDen heutigen Preis gibt es außerhalb unserer Feiertage-Verlosung exklusiv im Ubisoft-Store und richtet sich an alle, die in Spielen den Nahkampf vorziehen – denn in For Honor für die PS4 haut ihr euch mit Rittern, Wikingern und Samurai gründlich auf die Nase. Dasdürfte aber auch dann für euch von Interesse sein, wenn ihr es nicht so mit Multiplayer-Spielen habt, denn das in der Sammlerkiste enthaltenemacht optisch einiges her. Als weitere Boni liegen einesowie eine(nicht auf dem Bild) bei. Der Wert des Preises liegt bei gut 150 Euro.

Die heutige Gewinnspielfrage: Bei For Honor wäre es naheliegend, nach dem wahrscheinlichen Sieger in einem tatsächlichen Aufeinandertreffen von beispielsweise mittelalterlichen Rittern gegen Samurai zu fragen. Aber das lässt sich nur mutmaßen (auch wenn viel für den gut gepanzerten Ritter spricht; die angebliche Überlegenheit japanischer Schwerter ist ein Mythos). Uns interessiert etwas anderes: Die Japaner kopierten einen bestimmten Rüstungstyp von jenen Europäern, die sie als Erstes mit Feuerwaffen ausstatteten. Der Name jener Rüstung ähnelt stark dem Namen, den die Japaner den entsprechenden Europäern gaben. Wie hätten, derselben Benennungslogik folgend, die frühmittelalterlichen Engländer die Wikinger genannt?

Sende den Lösungsbegriff anund gib als Betreff "Tag 17: Ubisoft" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist derViel Erfolg!Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 8. Januar 2018.