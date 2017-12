Feiertage-Verlosung 2017, 1.1.: Sony

PS4 ab 237,00 € bei Amazon.de kaufen.

Tag 12, 1.1.: PS4 Anniversary Edition

Zum achten Mal jährt sich in diesem Jahr die große Feiertage-Verlosung von GamersGlobal, an der jeder registrierte User teilnehmen darf. Wir starten etwas früher als sonst, nämlich am 21. Dezember, haben aber trotzdem auf 18 Preispakete für euch aufgetrieben, weshalb ihr euch bis zum 7. Januar jeden Tag an einer neuen, nicht selten anspruchsvollen Gewinnspielfrage die Zähne ausbeißen dürft. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:undFür den Gewinner dieses Preises fängt das neue Jahr mit einer neuen Konsole an. Denn selbst wenn er schon eine PS4 sein Eigen nennt – dieses Schmuckstück steht bestimmt noch nicht unter seinem Fernseher. Sony hat uns nämlich für die Feiertage-Verlosung eine PS4 in der Anniversary Edition zukommen lassen, die anlässlich des 20. Geburtstag 2014 produziert wurde. Auf lediglich 12.300 Exemplare (für den 3. Dezember 1994) limitiert würdet ihr bei Losglück die Nummer 5.637 inklusive farblich passendem Controller und Kamera erhalten. Zusätzlich legen wir noch Download-Codes für diverse Playlink-Spiele hinzu.

Dies ist die Gewinnspielfrage: Willkommen zum ersten Tag des neuen Jahres! Auch wenn es unterschiedliche Zeitzonen gibt, können wir uns sicher darauf einigen, dass es von heute an 2018 ist – und die Playstation somit „vor 24 Jahren“ erschien (auch wenn es streng genommen erst 23 Jahre und 29 Tage her ist). Bei so viel Datumsklauberei steigen wir nun in die Zeit-und-Teleport-Maschine! Zeitsprung 1: Ein Kirchenfürst namens Gregor und mit Drei im Namen, ein altrömischer Schülerschreck und Totengräber (der auch in Assassin’s Creed Origins einen Auftritt hat) sowie ein muslimischer Musiktheoretiker des 9./10. Jahrhunderts wollen am 3. Tag des 12. Monats des Jahres 1994 in Tokio die allererste Playstation kaufen. Wer steht als erstes in der Schlange und bekommt sie? Zeitsprung 2: Der Erstkäufer erfährt von der Feiertageverlosung 2017 und will sich auch noch die PS4 20th Anniversary Edition sichern. Also springt er am heutigen Tag nach Haar-Salmdorf, wo natürlich kurz nach Mitternacht alle Türen fest verschlossen sind. Enttäuscht steigt er wieder in die Kapsel. Zeitsprung 3: Der Erstkäufer gibt nun die Seriennummer unseres Preises als Zieljahr an. Dummerweise steuert die Maschine nicht das exakte Jahr an, sondern eine Ziffernsumme davon. Doch als der Playstation-Erstkäufer um zirka 0:20 am 1. Januar im Zieljahr und an neuem Ort heraustritt, trifft er wider jede Wahrscheinlichkeit auf den Zweitplatzierten. Der schimpft laut: „Die haben mir hier soeben zehn Tage gestohlen!“ Wie heißt der PlayStation-Erstkäufer, und in welchem Land befindet er sich?

Sende die beiden Lösungsbegriffe anund gib als Betreff "Tag 12: Sony" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist derViel Erfolg!Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 8. Januar 2018.