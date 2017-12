Feiertage-Verlosung 2017, 27.12.: Bandai Namco

PC XOne PS4

Zum achten Mal jährt sich in diesem Jahr die große Feiertage-Verlosung von GamersGlobal, an der jeder registrierte User teilnehmen darf. Wir starten etwas früher als sonst, nämlich am 21. Dezember, haben aber trotzdem auf 18 Preispakete für euch aufgetrieben, weshalb ihr euch bis zum 7. Januar jeden Tag an einer neuen, nicht selten anspruchsvollen Gewinnspielfrage die Zähne ausbeißen dürft. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung: Activision, Bandai Namco, Bethesda, Dockin, Electronic Arts, JBL, Microïds, Nintendo, Sega, Sony, Thrustmaster, Ubisoft und Warner.

Tag 7, 27.12.: Tekken 7 Collector's Edition

An Tag 7 setzt es Haue! Bandai Namco hat uns eine Collector's Edition des Prügelspiels Tekken 7 zukommen lassen. Diese umfasst neben dem Hauptspiel für die PS4 noch ein schickes Steelbook, in dem ihr die Disc ruhen lassen könnt. Als Highlight fungiert natürlich die Figur von Heihachi und Kazuya im Kampf. Der Wert der Collector's Edition liegt bei etwa 150 Euro.

Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: „Hallo, Müller mein Name, und sie… sie – oh, Gesundheit!“. Ein alteingesessener Kämpfer der Tekken-Serie dürfte des Öfteren auf eine solche Reaktion gestoßen sein. Eine Familienfehde beraubt ihn seiner Lebensgrundlage. Er macht eine schreckliche Entdeckung innerhalb seiner Verwandschaft, die er sich allerdings für seine Rache zu Nutze machen will. Wer schafft es, dem wildgewordenen Rachewerkzeug endgültig und offiziell den Garaus zu machen?

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 7: Bandai Namco" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 27.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 8. Januar 2018.