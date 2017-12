Feiertage-Verlosung 2017, 24.12.: Nintendo

Nintendo Switch ab 312,00 € bei Amazon.de kaufen.

Zum achten Mal jährt sich in diesem Jahr die große Feiertage-Verlosung von GamersGlobal, an der jeder registrierte User teilnehmen darf. Wir starten etwas früher als sonst, nämlich am 21. Dezember, haben aber trotzdem auf 18 Preispakete für euch aufgetrieben, weshalb ihr euch bis zum 7. Januar jeden Tag an einer neuen, nicht selten anspruchsvollen Gewinnspielfrage die Zähne ausbeißen dürft. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung: Activision, Bandai Namco, Bethesda, Dockin, Electronic Arts, JBL, Microïds, Nintendo, Sega, Sony, Thrustmaster, Ubisoft und Warner.

Tag 4, 24.12.: Nintendo Switch + Mario + Zelda

Zum Heiligabend möchten wir in Zusammenarbeit mit Nintendo einen von euch mit etwas ganz Besonderem beschenken. Zu gewinnen gibt es heute nicht weniger als eine Nintendo Switch im Super Mario Odyssey-Bundle. Solltet ihr das im Gewinnfall nach zahlreichen Stunden durchgespielt haben, dürft ihr euch mit The Legend of Zelda - Breath of the Wild gleich den nächsten Stundenfresser in die mobile Konsole einlegen. Obendrauf legen wir noch ein Zelda-Shirt sowie eine Cappy-Mütze. Der Gesamtwert des Pakets liegt bei rund 470 Euro.

Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: Die beiden Helden aus dem heutigen Paket trafen sich zum ersten Mal in einem Spiel, das einer mobilen Plattform nicht unwesentlich zum Erfolg verhalf. Während es dort zur Belohnung am Ende des zweiten Spielmodus noch eine Rakete zu bestaunen gab, ging es in der für uns relevanten Version auf dem Heimkonsolen-Bruder gleich zur Highscore-Liste. Zuvor tanzten und musizierten die Helden hier noch auf ein Lied, das einige aus einer im März 1875 uraufgeführten Oper, Kulturbanausen aber vermutlich aus der Siegerehrung der Königsklasse kennen. Einer der beiden hatte seine Holde im Schlepptau, die allerdings auch etwas abseits stand. Weil der andere alleine war, schmiss er sich gleich an die Frau neben ihn ran. An wen?

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 4: Nintendo" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 24.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 8. Januar 2018.