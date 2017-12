Feiertage-Verlosung 2017, 22.12.: Warner

Lego Marvel Super Heroes 2 ab 20,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Lego Marvel Super Heroes 2 ab 45,99 € bei Amazon.de kaufen.

Zum achten Mal jährt sich in diesem Jahr die große Feiertage-Verlosung von GamersGlobal, an der jeder registrierte User teilnehmen darf. Wir starten etwas früher als sonst, nämlich am 21. Dezember, haben aber trotzdem auf 18 Preispakete für euch aufgetrieben, weshalb ihr euch bis zum 7. Januar jeden Tag an einer neuen, nicht selten anspruchsvollen Gewinnspielfrage die Zähne ausbeißen dürft. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung: Activision, Bandai Namco, Bethesda, Dockin, Electronic Arts, JBL, Microïds, Nintendo, Sega, Sony, Thrustmaster, Ubisoft und Warner.

Tag 2, 22.12.: Lego-Spielepaket

Für euch (und eure Kleinsten) hat uns Warner ein Lego-Paket geschnürt. So könnt ihr euch auf der Xbox One in Lego City Undercover als Polizist verdingen oder in Lego Marvel Super Heroes 2 verschiedensten Comic-Schurken die Hucke vollhauen. Selbiges gilt für die PS4-Version des Titels, auf Sonys Konsole könnt ihr außerdem Lego - The Ninjago Movie Videogame für eure Sammlung gewinnen.

Für die passende Gewandung bei der Rettung verschiedener Klötzchenwelten sorgt ein passendes T-Shirt mit verschiedenen Lego-Lizenzhelden. Als nette Offline-Spielerei liegt zudem ein Lego-Spielset zu Guardians of the Galaxy bei, konkret handelt es sich um Ayeshas Rache. Ein schmuckes Schlüsselband rundet das Paket im Wert von ungefähr 220 Euro ab.

Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: Verschiedenste popkulturelle Lizenzen wurden bereits als Lego-Sets verarbeitet. So auch die einer Familie, die sich trotz ihrer katastrophalen Leberwerte seit 28 Jahren halten kann. Während die Mutter immer auf Ruhe und Frieden bedacht ist, hat der Vater schon die eine oder andere deftige Auseinandersetzung hinter sich. So auch mit einem anfangs guten Freund, nachdem sie sich auf dessen Durchreise mit seiner Frau, seinen drei Kindern und seinem Hund kennengelernt haben. Die typische Oberbekleidung der Frau dieses Kerls ähnelt farblich stark einem Wächter. Wie lautet der Name des Wächters?

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 2: Warner" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 22.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 8. Januar 2018.