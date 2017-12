The Nightfall: Neues Horrorspiel angekündigt

PC

VIS-Games und SilentFuture arbeiten mit The Nightfall an einem neuen Horrorspiel, in dem ihr in die Rolle einer jungen US-Amerikanerin namens Victoria schlüpft.

Die Protagonistin zieht mit ihrer Familie in eine neue Stadt, um dort ihren Job anzutreten. Schnell wird jedoch klar, dass es keine unbeschwerte Ankunft wird. Die Familie kommt erst später nach, was bedeutet, dass Victoria zuerst alleine die Nacht in der neuen Umgebung verbringen muss. Anfänglich verspürt sie dabei Schlaflosigkeit, was sich schnell zu einem Albtraum steigert. Die Nacht zu überleben wird demnach zum Ziel.

Laut dem Hersteller sollen euch Features wie ein "atmosphärisches Horror-Erlebnis der besonderen Art", eine "packende Geschichte", eine "realistische und detaillierte Grafik" oder auch eine "atemberaubende Geräuschkulisse" geboten werden. The Nightfall erscheint im kommenden Jahr und soll euch weniger Splatter und dafür mehr Psychoterror bieten. Die Veröffentlichung ist für den 12.1.2018 für den PC via Steam vorgesehen.