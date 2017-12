Space Invaders: Steam-Release zum 40. Geburtstag für 2018 geplant

PC andere

Im kommenden Jahr feiert der 1978 von Tomohiro Nishikado erschaffene Shoot-'em-up-Klassiker Space Invaders seinen 40. Geburtstag. Das Jubiläum feiern das verantwortliche Entwicklerstudio Taito und das japanische Label Degica Games mit dem Start einer neuen Teaser-Website und geben bekannt, dass „die Invasion nächstes Jahr zu Steam kommen wird“.

Weitere Infos gibt es dazu noch keine. Es ist also nicht ganz klar, ob hier nur der Steam-Release des Originals, oder ein komplett neues Spiel gemeint ist. Mehr Details sollen erst nächstes Jahr folgen. In den vergangenen Jahren hat Taito diverse Ableger des Franchises für verschiedene Plattformen veröffentlicht, darunter Space Invaders Extreme, Space Invaders Infinity Gene und Arkanoid vs. Space Invaders. Man kann also gespannt sein, was die Entwickler vorhaben.