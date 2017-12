The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 4 für die PS4 angekündigt

PS4

Mit The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 4 - The End of Saga haben Nihon Falcom und XSEED Games den neuen Teil der Rollenspiel-Saga für die PS4 angekündigt. Dieser soll, wie der Zusatztitel bereits verrät, die Geschichte rund um den Ashen Knight Rean Schwarzer zu einem Abschluss bringen. Bisher wurde der Release allerdings nur für den japanischen Markt bestätigt. Dort soll der Titel im September des kommenden Jahres veröffentlicht werden.

Mit der Ankündigung gaben die Macher zudem bekannt, dass die ganze Serie sich bisher weltweit mehr als 1,2 Millionen Mal verkaufte. Der erste Teil der Serie wurde hierzulande nur für PC, PS4 und PS-Vita veröffentlicht. Die Fortsetzung erschien dann nur für Sonys Konsole und Handheld. Der dritte Teil ist nach wie vor nur in Japan erhältlich. Es bleibt also abzuwarten, ob und wann Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 4 - The End of Saga hierzulande erscheint.