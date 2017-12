Ark - Survival Evolved: Crossplay-Support für Windows 10 und Xbox One

PC XOne PS4 Linux MacOS

Ark - Survival Evolved ab 61,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im Rahmen der diesjährigen E3 kündigte Wildcard die Crossplay-Unterstützung zwischen dem PC und der Xbox One für sein Survival-Action-Adventure Ark - Survival Evolved an und gab an, die Möglichkeit noch in diesem Jahr zu liefern. Ab sofort ist der Titel auch im Windows 10 Store erhältlich. Somit können PC- und Xbox-Spieler jetzt gemeinsam auf die Jagd gehen.

Ark - Survival Evolved ist zudem Teil von Microsofts Xbox-Play-Anywhere-Programms. Wenn ihr das Spiel also über Windows 10 Store oder Xbox Game Store erwerbt, könnt ihr es auf beiden Plattformen spielen. Die Speicherstände, Zusatzinhalte und Achievements werden dabei synchronisiert. Für die Steam-Version des Spiels ist Crossplay nicht verfügbar. Ob Wildcard es zu einem späteren Zeitpunkt auch für Valves Onlineplattform bereitstellen wird, ist nicht bekannt.

PS4-Spieler bleiben ebenfalls außen vor, allerdings liegt die Entscheidung hier bei Sony. Wie Jeremy Stieglitz, Studio-Mitgründer, Lead Designer, Lead Programmer und Co-Creative Director von Ark - Survival Evolved, bereits im August dieses Jahres twitterte, war Wildcard bereit Crossplay auch für die PS4 zu ermöglichen, doch Sony entschied sich dagegen. „Es hat intern bereits funktioniert, doch Sony möchte es aktuell nicht erlauben“, so der Entwickler.