Civilization 6: Rise and Fall: Vorstellung und Video zu Dschingis-Khan-Inhalt

PC Linux MacOS

Die Erweiterung Rise and Fall zu Civilization 6 (im Test+ mit Wertung 7.0) wird am 8.2.2018 für den PC erscheinen. Mit dem Zusatzinhalt könnt ihr euch unter anderem mit Dschingis Khan messen.

Nach Angaben von 2K Games und Firaxis Games wird Dschingis Khan in der kommenden Erweiterung die Mongolen anführen. Ihr könnt die Ankündigung in dem eingebundenen Video betrachten. Ebenso wurden auf der offiziellen Seite zahlreiche Informationen zu dieser Figur hinterlegt. So erfahrt ihr, dass Khan bei seiner Geburt einen Blutklumpen fest in der Faust gehalten habe und der Geburtsname Borjigin Temüdschin war. Zuvor wurden bereits weitere Charaktere wie Königin Wilhelmina aus den Niederlanden und Königin Seondeok aus Korea vorgestellt.

Das Addon umfasst darüber hinaus weitere neue Spielinhalte. Beispielsweise werden neue Große Zeitalter, ein neues Loyalitätssystem für Städte und neue Gouverneure eingeführt. Auch werden die Diplomatie- und Regierungssysteme weiter ausgebaut und es gibt neue Anführer und Zivilisationen. Zudem sind neue Einheiten, Bezirke und Wunder vorgesehen. Mit Rise and Fall ist es euch möglich, ein Goldenes Zeitalter des Wohlstands zu bestreiten oder nach einem Dunklen Zeitalter in ein Heldenzeitalter zu gelangen. Beide sollen verschiedene Herausforderungen oder Boni bescheren. Auch sind sogenannte Notfälle möglich, bei denen sich Spieler gegen einen Mitspieler verbünden können, wenn die Macht einer Zivilisation zu groß wird. Zahlreiche weitere Informationen zum bevorstehenden Downloadinhalt könnt ihr auf dieser offiziellen Seite nachlesen.