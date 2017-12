One Piece - World Seeker und Grand Cruise angeschaut

PS4

Die erfolgreichste Manga-Serie der Welt geht gleich doppelt in die nächste Runde. Weshalb uns der kleine VR-Bruder mehr reizt als das große Multiplattformspiel, erfahrt ihr in diesem Bericht.

Kämpfen und Schleichen

Mit Pirat Monkey erkundet ihr frei die offenen Schauplätze wie dieses Banditennest.

World Seeker bietet mehr spielerische Freiheiten. Feindbasen könnt ihr nun auch infiltrieren.

Visuell unspektakulär

Gute Mine zum Bösen Spiel: einer der Bossgegner aus One Piece - Grand Cruise.

Brustschau in VR

In Grand Cruise bestaunt ihr nicht nur männliche Brüste aus nächster Distanz...

Meinung Benjamin Braun

Nachdem wir uns bereits mit der neuestens Versoftung der zweiterfolgreichsten Manga-Reihe in Dragonball FighterZ (Preview ) beschäftigt haben, wollen wir euch die kommenden Spiele der erfolgreichsten Manga-Serie nicht vorenthalten. Tatsächlich konnten wir auf dem Lineup-Event von Bandai Namco in Paris erste Eindrücke zu gleich zwei Spielen der-Reihe sammeln. Neben dem Open-World-Abenteuerbefindet sich nämlich auch noch der VR-Titelin Entwicklung. Welcher sich wohl mehr lohnen mag?Er mag zwar mit seinem Strohhut nicht dem traditionellen Bild eines Piraten entsprechen. Aber für Monkey D. Ruffy, dem Protagonist der One-Piece-Serie, hat es klare Vorteile, weder Holzbein und Augenklappe noch einen Pappagei auf der Schulter zu haben.Letztere hinterlassen schließlich gerne diese unschönen weißen Kleckse auf den Klamotten und die beiden anderen Teile sind beim Rennen, Springen und Klettern ziemlich hinderlich. Genau das muss der Pirat in One Piece - World Seeker nämlich tun, während er die offenen Gebiete der Spielwelt erkundet. Dabei muss er sich nicht unbedingt im Schlagabtausch mit feindlichen Piraten anlegen.Deren Schiffe kann er nämlich auch heimlich betreten und sich gänzlich unbemerkt Reichtümer unter den Nagel reißen. Stealth muss One-Piece-typisch aber natürlich in Form augenzwinkernder Mechaniken erfolgen. Es sind zwar keine Pappkartons wie in, aber wenn Monkey sich mit einem leeren Holzfass getarnt unbemerkt an Wachen vorbeischleicht, kann das Grinsen auch beim Spieler schon mal so breit werden wie beiGekämpft und geklettert wird natürlich ebenfalls, wobei Monkey mit seinen Spezialfähigkeiten auch mal irrwitzige Distanzen per Sprung überwindet. Befehle wie Go-go-Gadgeto-Arme kann Monkey zwar nicht geben, aber Gummiarme der Marke Dhalsim aussind eben nicht nur hilfreich, wenn man abends auf dem Sofa sitzend das kalte Bier aus dem Kühlschrank holen will.Wie komplex Klettern und Kämpfen sind, lassen die bei Namco erlebten Spielszenen noch nicht erkennen. Aktuell wirk das Geschehen in beiden Bereichen noch recht hakelig. Allerdings kann der Eindruck aus der frühen Version auch täuschen, zumal wir bislang nur simple Kampfmoves und noch keine größeren Kombos oder Spezialattacken gesehen haben. Noch gar nichts wissen wir über das Fortschrittssystem oder die Story. Dass wir weit herumkommen und dabei immer wieder auf größere Boss- und Zwischengegner treffen werden, ist jedoch so sicher wie das Amen in der Kirche.One Piece - World Seeker versucht sich deutlich stärker als die bisherigen Spieleumsetzungen an einem Zwischending aus Manga-Look und realistischer Grafik – wobei Zeichnerhöchstselbst Material beigesteuert hat. Ob die Kombination aus Manga-Anteilen und Realismus ein guter Kompromiss ist, wagen wir aktuell noch zu bezweifeln. Die Aussage von Producer, dass World Seeker technisch für PS4 Pro und Xbox One X optimiert würde, mutet in Anbetracht der wenig detailliert Umgebungen zudem seltsam an.Aus welcher der beiden Konsolenversionen die gesehenen Spielszenen stammen, wissen wir nicht. Das Spiel wird aber, wie die letzten Spieleumsetzungen auch, zusätzlich für PC umgesetzt. Eine komplett lokalisierte deutsche Version wird es nach aktuellem Stand nicht geben. Schade eigentlich! Gerade die deutsche Lokalisation der TV-Adaption wird von Fans zumeist sehr gelobt.Neben One Piece - World Seeker konnten wir auch einen Blick auf One Piece - Grand Cruise werfen, eine Serien-Umsetzung exklusiv für PlayStation VR. Uns hat Grand Cruise tatsächlich spontan mehr angesprochen als World Seeker. Das Spielprinzip mit Bosskämpfen wie gegen einen riesigen Kraken mag simpel gestrickt sein.Aber am Ende dürfte Spielspaß entscheidender sein, als eine besonders komplexe Spielmechanik. Was uns gefällt, ist vor allem die Art, wie der Humor der Vorlage mit all ihren verrückten Charakteren eingefangen wird. Zwar kennen wir bislang nur Auszüge, und ein „großes Spiel“ wird es wohl kaum werden. Aber auf uns wirkt es wie ein kompakter und vor allem unterhaltsamer Trip ins One-Piece-Universum, in dem wir allen wichtigen Figuren der Vorlage begegnen – oder den Damen in VR in den Ausschnitt linsen dürfen. Es soll ja Leute geben, denen solche Details besonders wichtig sind.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)Die Qualitäten von One Piece - World Seeker lassen sich aktuell nur sehr begrenzt einschätzen. Dafür habe ich zu wenig vom Spiel gesehen. Aber große Lust hat mir Bandai bislang noch nicht aufs Spiel gemacht. Ein klarer Fortschritt ist aber in jedem Fall schon mal die deutlich größere Bewegungsfreiheit, die sich bei der Erkundung der Welt und dem Lösen der Quests entsprechend auch in größeren spielerischen Freiheiten bemerkbar machen könnten.Die Grafik finde ich bislang allerdings ziemlich enttäuschend. Nicht ständig dasselbe in grün zu liefern, finde ich grundsätzlich gut. Aber aktuell sieht das für mich eher nach einem qualitativen Rückschritt aus – und die Vorgänger waren ja nun bereits keine Grafikbomben. Vielleicht täuscht aber der Eindruck aus der frühen Version. Zu wünschen wäre es jedenfalls. Auf Grand Cruise habe ich da spontan viel mehr Lust. Spielmechanisch wird es wohl eher primitiv ausfallen. Aber in VR mit dicken Bossen zu kämpfen, die mein Schiff attackieren, und quasi jedem wichtigen Charakter der Vorlage zu begegnen, spricht mich einfach mehr an.