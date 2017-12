noclip: The Making of Horizon Zero Dawn

PS4

Als letztes großes Projekt des Jahres hat Danny O'Dwyer mit The Making of Horizon Zero Dawn eine über 67 Minuten lange Dokumentation rund um den Open-World-Hit von Guerilla Games auf dem Youtube-Kanal von noclip veröffentlicht.

Das Video beleuchtet den gesamten Zeitraum von der Gründung des niederländischen Entwicklerstudios, über ihre Arbeit am Killzone-Franchise, ersten Konzepten zu Horizon Zero Dawn bis hin zum exklusiven Release des über sieben Jahre in Entwicklung befindlichen Titels auf der PS4.

Die Dokumentation ist gespickt mit zahlreichen Spielszenen, auch kommen die Mitglieder des Studios in Amsterdam in Form von Interviews zu Wort. Danny hat natürlich auch wieder an all jene gedacht, die das Spiel noch nicht gespielt haben und hält das Video spoilerfrei. Direkt im Anschluss an diese News könnt ihr euch die Doku ansehen.