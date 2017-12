Dragonball FighterZ angespielt

PC XOne PS4

Das Fighting Game der Blazblue-Macher ist keine billige Lizenzverwurstung, sondern ein Spiel, das Genrefreunde im Allgemeinen und Fans der Vorlage im Besonderen anspricht.

Serienfans wissen, dass es sich bei dieser Attacke um eine Kamehameha handelt. Weniger Spaß hat man daran aber nicht, wenn man es ganz anders nennt.

Effektreiches Schlachtgetümmel

Bösewichtig Beerus zündet sein Special stilecht in MC-Hammer-Gedächtnishose.

Kampf dem Bösen

Der herbeigerufene Drache Shenron kann unter anderem Verbündete wiederbeleben.

Meinung: Benjamin Braun

Die Abenteuer von Goku und seinen Freunden haben auch in Deutschland mittlerweile eine große Fangemeinde gefunden. In gleich einer ganzen Reihe von TV-Serien, Filmen und Videospielen können die Anhänger der Manga-Reihe mehr von ihren Helden erleben. Während so gut wie alle bisherigen Spieleumsetzungen der Dragonball-Reihe aber einen Hang zur Vorlage praktisch voraussetzten, ist das beianders. Im klassischen 2,5D-Prügler bilden zwar Tien, Gohan, Trillin und der Rest der Bande das Rückrat. Wie sich bereits auf der E3 andeutete , kommen hier aber nicht nur Fans auf ihre Kosten. Unsere jüngsten Spieleindrücke aus Dragonball FighterZ auf einem Namco-Event in Paris beweisen, dass auch Genre-Freunde ohne Kenntniss der Vorlage viel Spaß haben können.In der TV-Serie können die vonerdachten Kämpfer der Dragonball-Reihe auch mal sekundenlang innehalten, während sie sich gerade gegenseitig eins auf die Mütze geben. So schnell die Fäuste fliegen können; irgendwo muss man ja die Zeit finden, dem Gegenüber noch einen Spruch reinzuhauen, über Selbstzweifel oder einfach nur über den Kampf zwischen Gut und Böse zu philosophieren. In Dragonball FighterZ gibt es solche Ruhepausen während der Kämpfe nicht. In den 3-versus-3-Matches sind pfeilschnelle Reaktionen beim Ausführen der Schlag- oder Team-Kombos entscheidend für den Sieg. Selbst, wenn wir den Gegner in die Luft prügeln und fast schon hypnotisch weiter mit unseren Hieben hoch über dem Boden jonglieren, geht das Tempo nie verloren. Diese „vertikale“ Dimension der Kämpfe kennt man bereits aus anderen Spielen von Arc System Works.Als wären die Lichtblitze bei normalen Angriffen nicht schon genug, hüllen wir mit unseren Spezialattacken das gesamte Kampfareal in Flammen oder Staub, der sich kurz darauf in Form eines hellen Lichtblitzes zu entlädt. Solche Attacken zünden wir teilweise auch durch simple Tastenkombinationen, die Button-Masher auch mal zufällig auslösen können.Generell gelingt Einsteigern mit wildem Knöpchendrücken vieles, aber nicht alles. Denn Dragonball FighterZ hat gleichzeitg eine ähnliche Tiefe im Kampfsystem wie Street Fighter 5 (im Test: Note 8.0 ) und bietet damit auch Profis mehr als genügend Raum, das System zu perfektionieren.Obwohl Arc System Works mit Grafikstil, Musik und eigentlich mit allem perfekt die Vorlage einfängt, steht doch immer die Spielmechanik im Mittelpunkt. Genau deshalb spielt es am Ende eigentlich keine Rolle, ob ihr mit Dragonball etwas anfangen könnt oder ihr einfach nur Lust auf ein gutes Prügelspiel habt. Für Fans hat das Spiel aber gerade mit dem Storymodus dennoch besonders viel zu bieten.Dr. Gero hat mal wieder ganze Arbeit geleistet: Als hätten Goku und seine Kumpels Android 16 nicht bereits oft genug besiegt, bringt der Bösewicht ihn im Storymodus von Dragonball FighterZ wieder ins Spiel. Natürlich nicht nur den, sondern auch eine Reihe von Androiden, die ihren menschlichen Vorbildern zum Verwechseln ähnlich sehen – angesehen davon, dass sie besonders finster dreinblicken. Der biomechanische Cyborg Cell gibt ebenfalls erneut ein Stelldichein. Aber warum eigentlich auch nicht? In Dragon Ball bedeutet der Tod schließlich selten wirklich das Ende! Dragonball FighterZ erzählt aber nicht bloß die Geschichte der Guten. Im Storymodus werdet ihr auch mal die Seiten wechseln und stattdessen die Story aus der Perspektive von Frieza erleben und jeweils nach und nach eure Armee aufbauen.Anders als in den übrigen Spielmodi müsst ihr in der Kampagne nämlich zunächst eure Mitstreiter freischalten. Ihr fechtet dort also nicht immer 3-versus-3-Matches aus, sondern tretet auch mal allein mit Goku oder mit nur einem Teampartner gegen einzelne Gegner an. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass die Spielfiguren mit jedem Kampf in Stufen aufsteigen.Das macht sie stärker und zäher, mittels der verdienten Ingame-Coins könnt ihr euch aber weitere Vorteile kaufen. Dazu zählen etwa Bonusobjekte, die euer Supermeter schneller aufladen oder den Schaden bei einer kämpferübergreifenden Kombo anrichtet. Bislang wirkt das auf uns aber eher wie eine Spielerei und nicht wie eine Mechanik, mit der man sich überhaupt beschäftigen muss. Das gilt auch für die freischaltbaren Extras wie alternative Kostüme für die Kämpfer oder spezielle Online-Titel. Zu den Extras zählen auch neue Mini-Charaktere für die Oberwelt, über die ihr Zugriff auf sämtliche Spielmodi wie Arcade, Versus, Training oder Multiplayer habt.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)Es wäre zwar übertrieben, wenn ich behaupten würde, dass man mich mit Dragonball jagen kann. Doch es wäre näher an der Wahrheit als die Behauptung, ich sei ein Fan der Vorlage. Aber ich mag Fighting Games, und Dragonball FighterZ wird einfach ein guter Genrevertreter! Die Expertise von Arc System Works merkt man dem Spiel in jeder Hinsicht an. Kaum ein anderes Studio bekommt den Spagat zwischen Spielspaß für Button-Masher und spielerischer Tiefe so gut hin wie die Macher von Blazblue und Guilty Gear. Mir macht Dragonball FighterZ jedenfalls sehr viel Spaß – und bei all den Flackereffekten auf dem Bildschirm bin ich verdammt froh, dass ich nicht unter photosensitiver Epilepsie leide.