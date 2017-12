Maniac Mansion: Ab sofort auf Steam verfügbar

PC

Der Adventure-Klassiker Maniac Mansion ist aber sofort über Steam zu haben. Das Point-and-Click, das als Meilenstein des Genres gilt, kostet regulär 5,99 Euro, ist aktuell aber um 33 Prozent reduziert und somit für 4,01 Euro zu haben.

Maniac Mansion ist der erste Titel von Ron Gilbert, der erst in diesem Jahr mit Thimbleweed Park (im Test, Note: 9.0) eine Kickstarter-finanzierte Hommage an alte Klassiker veröffentlichte. Ebenfalls war das Adventure das erste, das die von Gilbert geschaffene Engine Script Creation Utility for Maniac Mansion, oder kurz SCUMM, nutzte.