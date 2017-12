Soul Calibur 6: Neues Gameplay-Video mit zwei Arenen und neuen Details

PC XOne PS4

Zum kürzlich angekündigten Soul Calibur 6 (im Anspielbericht) wurde auf YouTube ein neues Video veröffentlicht, das euch rund zehn Minuten Spielszenen präsentiert. In dem Clip treten wieder die beiden Charaktere Mitsurugi und Sophitia gegeneinander an, die schon im Ankündigungsvideo im Vordergrund standen. Zudem könnt ihr einen Blick auf die beiden Arenen „Shrine of Eurydice: Cloud Sanctuary“ und „Snow Capped Showdown“ werfen.

Das Video zeigt darüber hinaus das Charakterauswahlmenü und auch wenn wir keine anderen Kämpfer zu sehen bekommen, verrät die Anzahl der Plätze, dass das Roster offenbar aus insgesamt 20 Charaktere in der fertigen Version bestehen wird. Bei den Arenen gibt es insgesamt zwölf Slots. Man kann also gespannt sein, welche Schauplätze noch geboten werden. Soul Calibur 6 soll voraussichtlich im kommenden Jahr für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.