The Culling: Entwicklung eingestellt / Server bleiben online

PC XOne Linux

Der Survival-Titel The Culling wird keine weiteren Updates mehr erhalten. Das hat Entwickler Xaviant offiziell bekannt gegeben. Jedoch soll es auf unbestimmte Zeit noch weiterhin möglich sein den Titel zu spielen, die Server für sowohl die Xbox-One- als auch die PC-Version bleiben vorläufig online.

Als Begründung für die Einstellung der Arbeiten gibt Josh Van Veld, Director of Operations bei Xaviant, an, dass das Studio an einem neuen Titel arbeite. Die Erfahrungen, die mit The Culling gemacht wurden, seien unvergesslich, es werde aber Zeit weiter zu ziehen.