Catherine - Full Body angekündigt - zahlreiche neue Details [Update]

360 PS3

Catherine ab 19,90 € bei Amazon.de kaufen.

Update um 13:05 Uhr

Der Insider Ryokutya2089, der gestern bereits im Vorfeld die bevorstehende Ankündigung von Catherine - Full Body durchsickern ließ, hat weitere Details aus der am kommenden Donnerstag erscheinenden Ausgabe der Famitsu verraten. Demnach soll es sich bei dem Titel tatsächlich um eine Remastered-Version von Catherine (Testnote: 8.0) mit jeder Menge neuer Inhalten handeln.

Die neue (dritte) Catherine wird demnach „Rin“ heißen und arbeitet als Klavierspielerin in der Bar, in der Vincent für gewöhnlich rumhängt. Sie wird als eine aufrichtige und ruhige Person beschrieben. Der Charakter wird von der japanischen Synchronsprecherin und J-Pop-Sängerin Aya Hirano gesprochen. Diese leiht unter anderem Haruhi Suzumiya in der gleichnamigen Anime-Serie (hierzulande als Die Melancholie der Haruhi Suzumiya bekannt) ihre Stimme. Auch war sie als Misa Amane in Death Note und als Lucy Heartfilia in Fairy Tail zu hören.

Catherine - Full Body wird zudem einen neuen Song für das Spielende bieten und darüber hinaus mit diversen neuen Episoden, Anime-Zwischensequenzen und „Sexy Events“ aufwarten. Außerdem könnt ihr euch auf neue Einstellungsmöglichkeiten (unter anderem für den Schwierigkeitsgrad), sowie neue Mechaniken und neue Spielmodi freuen, inklusive einem, bei dem ihr mehrere miteinander verbundene Blöcke bewegen müsst. Auch ist von Online-Features und Cross-Save-Unterstützung zwischen der PS4 und der PS4-Vita die Rede. Der Begriff „Full Body“ stammt aus dem Bereich der Weinherstellung und soll als Zusatztitel gewählt worden sein, weil das Spiel in der neuen und erweiterten Version „noch gehaltvoller geworden ist“.

Originalmeldung vom 19. Dezember 2017 um 9:35 Uhr

Atlus hat soeben via Twitter das Spiel Catherine - Full Body angekündigt. Dazu wurde gleichzeitig auch eine Teaser-Website gestartet, die allerdings nur wenig Infos bereithält. So wird der Titel offenbar nur für die PS4 und die PS-Vita erscheinen. Unklar bleibt weiterhin, ob es sich hierbei um ein komplett neues Spiel, oder, wie zuletzt von einem Insider angedeutet, ein Remaster des Originals handelt. Auch ein richtiges Remake wäre natürlich möglich. Fest steht jedenfalls, dass das Spiel mit neuen Inhalten, samt einer „dritten Catherine“ aufwarten wird.

Die eigentliche Vorstellung des Titels wird in der kommenden neuen Ausgabe der japanischen Famitsu, sowie am kommenden Freitag über den geplanten Livestream auf Nico Nico am 22. Dezember, um 11:30 Uhr (deutscher Zeit) erfolgen. Für die Entwicklung ist, wie bereits zuvor berichtet, das im letzten Jahr gegründete neue Atlus-Team Studio Zero verantwortlich.