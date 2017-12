Counter-Strike GO: Indizien auf Battle-Royale-Modus

PC 360 PS3 Linux MacOS

Laut dem YouTube-Kanal Valve News Network könnte Counter-Strike Global Offensive bald um einen Battle-Royale-Modus erweitert werden. Der Betreiber des Kanals geht in einem Video auf verschiedene Indizien ein, die für eine baldige Implementierung der beliebten Spielvariante sprechen. Eine offizielle Bestätigung seitens Valve gibt es aktuell nicht.

In dem Youtube-Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt, zählt Tyler McVicker von Valve News Network Hinweise auf, die seiner Auffassung nach den Battle-Royale-Modus vorbereiten können. Als Anhaltspunkte verwendet er verschiedene Patchnotes. So findet sich in den Versionshinweisen vom 31.5.2016 die erste Serie sammelbarer Abzeichen, Verweise auf Pfeil und Bogen, Granaten und Sprengladungen. Auch wurden verstecke Konsolenvariablen wie "+SurvivalBeaconSpawnPoint", "+mp_survival_num_beacons_high" und weitere aufgezählt. Zusätzlich wird von einer nicht veröffentlichten Karte namens "survival_island" gesprochen.

Mit fortschreitenden Updates für das Spiel wurden weitere Konsolenbefehle, wie "+#SFUI_Notice_SurvivalStartingPhase" notiert. Im Programmcode sind später Details zur Soundkulisse wie //"island.outside.generic" vorgefunden worden.

Die Popularität des Battle-Royale-Genres hat seit der Veröffentlichung von Playerunknown's Battlegrounds (im Xbox-One-Test, Note: 7.0) im März 2017 stark zugenommen. Viele Entwickler haben bereits änliche Modi in ihre Titel eingebaut, als Beispiele seien Fortnite, GTA 5, H1Z1 - Just Survive, Ark - Survival of the Fittest, Last Man Standing und The Culling genannt.