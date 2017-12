For Honor: Winter-Event geplant - neuer Modus + Waffen, Outfits & mehr

PC XOne PS4

Pünktlich zu Weihnachten hat Ubisoft Montreal ein Winter-Event für sein Multiplayer-Actionspiel For Honor (MP-Testnote: 7.0) angekündigt. Dieses findet im Zeitraum vom 21. Dezember 2017 bis 04. Januar 2018 statt und bringt eine Reihe neuer Inhalte ins Spiel. So wird zum einen der neue Handgemenge-Modus ins Spiel kommen, in dem sich zwei Spieler auf einem mit dünnem Eis bedeckten Fluss duellieren. Das Eis wird im Verlauf des Matches immer brüchiger, was eine zusätzliche Gefahr bedeutet, aber auch neue taktische Möglichkeiten im Kampf offenbart.

Darüber hinaus habt ihr während des Events die Möglichkeit einzigartige neue Outfits, Waffen, Effekte, Emotes und mehr freizuschalten. Passend zur Ankündigung hat Ubisoft auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch das Winter-Event näher vorstellt: