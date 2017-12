Layers of Fear mit Soundtrack für kurze Zeit gratis im Humble Store

PC

Nachdem vergangene Woche das Echtzeitstrategiespiel Company of Heroes 2 (Testnote: 9.0) von Relic Entertainment kostenlos im Humble Store verschenkt wurde, wird nun für 48 Stunden das Horror-Adventure Layers of Fear (Testnote: 8:0) von Bloober Team, samt dem dazugehörigen Soundtrack gratis angeboten. Ihr erhaltet die Standard-Version für Steam (ohne den DLC Inheritance). Die Aktion endet übermorgen um 19:00 Uhr (deutscher Zeit).

Der Soundtrack zum Spiel liegt nach dem „Kauf“ ebenfalls als Steam-Code und nicht als Download vor. Ihr müsst diesen also wie ein neues Spiel über den Steam-Client aktivieren. Anschließend wird die Musiksammlung als DLC angezeigt und kann mit dem Spiel installiert werden. Nach der Installation könnt ihr die Tracks in der Steam-Bibliothek unter „Musik“ anhören. Den Ordner mit den einzelnen mp3-Dateien findet ihr im Installationsverzeichnis des Spiels (Standard: Steam \ SteamApps \ common \ Layers of Fear \ Soundtrack).