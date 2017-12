Eiji Aonuma bestätigt Entwicklungsbeginn eines neuen Zelda-Titels

Switch WiiU

Eiji Aonuma, seines Zeichens Entwickler und Koordinator der The Legend of Zelda-Entwicklungsgruppe bei Nintendo, hat die Arbeiten an einem neuen Ableger der Reihe bestätigt. Dies bestätigte er in einem in Japan neu veröffentlichten Buch zu Breath of the Wild (im Test: Note 9.5), bekannt wurde die Aussage durch den Twitter-Kanal von All Source Gaming.

Weitere Details, etwa zu einem geplanten Veröffentlichungszeitraum, sind derzeit jedoch noch nicht bekannt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der nächste Zelda-Titel wieder auf eine offene Spielwelt setzen wird. Bereits im April bestätigte Aonuma, dass man wohl in Zukunft am Open-World-Konzept festhalten werde.