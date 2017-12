Code Vein: Neuer Trailer „Underworld“ veröffentlicht

PC XOne PS4

Das kommende Action-Rollenspiel Code Vein (Preview) aus dem Hause Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Trailer erhalten, der euch einen weiteren Einblick in die Geschichte des Spiels liefert und das Thema Auferstehung in den Vordergrund rückt. Die gezeigten Szenen des „Underworld“ getauften Clips werden dabei vom namensgebenden Song der japanische Rockband Vamps (Takarai Hideto und Iwaike Kazuhito) untermalt.

Code Vein entführt euch in eine postapokalyptische Welt, die nach einer katastrophalen geologischen Anomalie in sich zusammengestürzt ist. Die riesigen Pfeiler, die als Folge aus der Erdkruste hervorbrachen, verwandelten die einst blühenden Städte in staubige Gräber einer längst vergangenen Zeit. Im Zentrum der Zerstörung lebt eine geheime Gesellschaft von Ausgestoßenen namens „Vein“. Die Bewohner dieser letzten Bastion sind Wiedergänger, die im Zuge der Katastrophe mit mächtigen Fähigkeiten gesegnet wurden, die sie im Austausch gegen einen immerwährenden Blutdurst und den Verlust ihrer Erinnerungen erhalten haben. Ihre neue Heimat verteidigen sie gegen die Verlorenen - andere Wiedergänger, die sich ihrem Blutdurst hingegeben haben und nun als teuflische Ghule ohne jegliche Erinnerungen an ihr früheres Selbst nach Blut dürsten und auch den Rest der Menschheit zu verschlingen drohen.