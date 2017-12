My Hero Academia - One’s Justice für PC & Konsolen im Westen bestätigt

PC Switch XOne PS4

Nachdem Bandai Namco Entertainment My Hero Academia - One’s Justice bereits im Rahmen der diesjährigen Jump Festa für den japanischen Markt ankündigte, bestätigte der Publisher nun offiziell, dass der kommende Action-Brawler nächstes Jahr auch im Westen veröffentlicht wird. Geplant sind Umsetzungen für PC (Steam), Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch.

Der Titel wird aktuell von BYKIN Studios entwickelt und basiert auf dem populären Manga und Anime My Hero Academia, dessen beide Staffeln laut Bandai Namco mit mehr als einer Million Verkäufen und über 20 Millionen Zugriffen auf den Video-on-Demand-Plattformen bereits einen großen Erfolg in Europa verzeichnen konnten. Eine dritte Staffel ist ebenfalls für 2018 geplant.

Im Spiel steht ein Konflikt zwischen den Superhelden und Superschurken im Vordergrund. Die Entwickler versprechen spannende Kämpfe am Boden und in der Luft, sowie Superkräfte, mit denen ihr „massive Verwüstungen“ anrichten könnt. Dabei sollt ihr eure Umgebung Im Kampf für euren Vorteil nutzen können. Auf YouTube wurde inzwischen auch der deutsch untertitelte Trailer von Jump Festa veröffentlicht, allerdings heißt das Video nur „My Hero Game Project“. Es ist also möglich, dass das Spiel hierzulande einen anderen Zusatztitel erhalten wird.